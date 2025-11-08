Tras 20 años de socialismo, Rodrigo Paz asume la presidencia y anuncia cambio de rumbo económico

Sucre, Bolivia.- Este sábado 8 de noviembre de 2025, Rodrigo Paz Pereira se convirtió en el presidente de Bolivia, luego de que el político del Partido Demócrata Cristiano (PDC) asumiera su cargo en una ceremonia realizada en la sede de gobierno en la ciudad de La Paz. Al funcionario boliviano se le considera un símbolo del inicio de un gobierno centrista, dejando atrás los 20 años del socialismo.

Por su parte, quien también llegó al poder es Edmand Lara como vicepresidente de Bolivia, un expolicía y político boliviano que trabajó quince años en la Policía Nacional de Bolivia. Sin embargo, fue detenido y dado de baja tras denunciar un intento de extorsión por parte de oficiales superiores en su contra e incluso hizo señalamientos sobre presuntos casos de corrupción de otros agentes hacia civiles.

De acuerdo con información extraoficial, al acto de juramento en la sede del Parlamento boliviano asistieron Javier Milei, presidente de Argentina; Gabriel Boric, presidente de Chile; Daniel Noboa, presidente de Ecuador; Santiago Peña, presidente de Paraguay; Yamandú Orsi, presidente de Uruguay; Christian Wulff, expresidente de Alemania; Geraldo Alckmin, vicepresidente de Brasil; Mary Denisse Munive, vicepresidenta de Costa Rica; Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador; Teresa Ribera, vicepresidenta de la Comisión Europea, entre otros invitados.

Luis Alberto Arce Catacora

"Nunca más una Bolivia aislada, sometida a ideologías fracasadas, ni mucho menos una Bolivia de espalda al mundo", expresó Rodrigo. De igual forma, destacó que los anteriores gobiernos dejaron una economía "quebrada" y con las reservas internacionales más bajas en 30 años. Además, recalcó que la nación está endeudada y que los salarios no alcanzan para la ciudadanía.

Precisamente, el ahora mandatario de Bolivia criticó con firmeza el actuar de Juan Evo Morales Ayma, quien estuvo en la presidencia desde el 22 de enero de 2006 hasta el 10 de noviembre de 2019, así como del economista Luis Alberto Arce Catacora, cuyo periodo fue del 8 de noviembre de 2020 hasta el 8 de noviembre de 2025. Por lo tanto, Rodrigo Paz Pereira los responsabilizó de los numerosos problemas incumplidos, haciendo especial énfasis en la gestión del mar de gas y el litio.

