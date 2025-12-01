Estados Unidos confirma ataques contra embarcaciones sospechosas cerca de Venezuela

Caracas, Venezuela.- La Casa Blanca confirmó que se llevó a cabo un segundo ataque contra un presunto narcotraficante venezolano, acción que (según la vocera Karoline Leavitt) fue ordenada por el comandante del SOC, almirante Frank Bradley. De acuerdo con Leavitt, el operativo cumplió con las normas del Derecho de los Conflictos Armados. La funcionaria también señaló que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, autorizó al almirante responsable a ejecutar los ataques en los que murieron 11 personas a bordo de una embarcación procedente de Venezuela, presuntamente dedicada al transporte de narcóticos ilegales.

Durante la conferencia de prensa, Leavitt afirmó que los grupos designados como 'narcoterroristas' por el presidente estadounidense están sujetos a ataques letales 'de acuerdo con las leyes de la guerra' y que el presidente Donald Trump tiene facultades para ordenar dichas acciones cuando existan amenazas contra Estados Unidos.

Washington detalla ataques contra embarcaciones sospechosas

El anuncio se realizó tras los cuestionamientos en el congreso estadounidense, legisladores de ambos partidos han expresado apoyo a revisar los ataques militares dirigidos contra embarcaciones que Washington ha acusado (sin presentar pruebas públicas) de traficar drogas en el Caribe y en el Pacífico oriental. Un informe citado por medios estadounidenses señala que Hegseth habría ordenado verbalmente que todos los tripulantes fueran abatidos durante un bombardeo efectuado el 2 de septiembre.

En Venezuela, la Asamblea Nacional suspendió el lunes una sesión extraordinaria en la que planeaba debatir la creación de una comisión especial para investigar los ataques ordenados por Estados Unidos contra embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas en aguas venezolanas y en el Pacífico oriental. La oficina de prensa del parlamento informó que la sesión fue postergada para el martes, sin especificar las razones del aplazamiento.

EU confirma operativos en el Caribe

Fuente: Tribuna del Yaqui