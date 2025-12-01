Etiopía reporta seis fallecidos por brote de virus de Marburgo; hay otras cinco en tratamiento

Etiopía.- El Ministerio de Salud de Etiopía confirmó que seis personas han fallecido y otras cinco reciben tratamiento médico a causa del brote de la enfermedad del virus de Marburgo, detectado a mediados de noviembre en el sur del país. Las autoridades sanitarias han identificado once casos confirmados de esta fiebre hemorrágica viral.

Según informó la ministra de Salud, Mekdes Daba, 349 personas sospechosas de haber tenido contacto con infectados se encuentran bajo vigilancia médica, mientras que 119 ya completaron el período de seguimiento sin desarrollar síntomas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) colabora con las autoridades etíopes para contener el brote, tratar a los afectados y reducir el riesgo de transmisión transfronteriza.

El virus de Marburgo, perteneciente a la misma familia que el ébola, se transmite a los humanos a través del contacto directo con fluidos corporales de personas infectadas o de murciélagos de la fruta, considerados sus huéspedes naturales. Etiopía se suma a otros países africanos que han reportado brotes previos de esta enfermedad, para la cual no existe vacuna ni tratamiento específico.

Las autoridades nacionales, informa la OMS, están intensificando la respuesta, incluyendo pruebas de detección, aislamiento de casos, tratamiento, rastreo de contactos y campañas de concienciación pública para frenar la propagación del virus, familiar del ébola.

uD83CuDF0D INTERNACIONAL | ALERTA POR EL VIRUS DE MARBURGO



uD83EuDDA0 La OMS confirmó un brote en Etiopía y elevó el nivel de riesgo por este virus hemorrágico de alta letalidad, mientras se trabaja para frenar nuevas cadenas de transmisión y evaluar el impacto sanitario global.… pic.twitter.com/5k8yH7yuOW — CANAL 26 (@canal26noticias) November 30, 2025

"Dos pacientes se han recuperado y tres están en tratamiento. Se ha activado el Sistema de Gestión de Incidentes (IMS, en inglés) y se han realizado reuniones con el Ministerio de Salud y socios. Se presentó un plan de respuesta y se espera que el liderazgo del ministerio asigne cómo los diferentes socios apoyarán los esfuerzos ya implementados", añadió.

El virus se transmite de murciélagos de la fruta a humanos y entre personas mediante contacto con fluidos corporales. Aparte de Etiopía, se han notificado brotes previos y casos esporádicos en Angola, República Democrática del Congo, Ghana, Kenia, Guinea Ecuatorial, Ruanda, Sudáfrica y Uganda, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La enfermedad, para la que no hay vacuna ni tratamiento específico, fue detectada en 1967 en la ciudad alemana de Marburgo — origen de su nombre — por técnicos de laboratorio que resultaron infectados cuando investigaban a monos traídos de Uganda. Sin embargo, el acceso temprano a tratamiento y cuidados de apoyo, como la rehidratación oral o intravenosa y el tratamiento de síntomas específicos, mejora la supervivencia.

Brote de Marburg en Etiopía, tan letal como el Ébola.

¿Y cuál es la reacción internacional?

Silencio.

Ausencia.

Indiferencia. https://t.co/f4G7UpGNLN pic.twitter.com/xG9HrG5KaD — Alegria amb Gambo (@AlegriaAmbGambo) November 28, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui