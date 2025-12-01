Última hora: Joaquín Guzmán López, hijo de 'El Chapo', se declara CULPABLE de tráfico de droga

Chicago, Estados Unidos.- Joaquín Guzmán López, hijo de 'El Chapo', se declaró este lunes 1 de diciembre de 2025 ante la Corte de Distrito del Norte de Illinois como culpable de tráfico de droga, así como de crimen organizado en los Estados Unidos, y admitió el secuestro de Ismael Zambada García 'El Mayo'.

Ante la jueza Sharon Johnson Coleman se confirmó que Guzmán López tiene una participación activa en la célula de Los Chapitos y además se constató que es testigo colaborador de las autoridades estadounidenses. 'El Güero' es el segundo de los hijos de 'El Chapo' que logra un acuerdo con las autoridades, esto después de que su hermano Ovidio Guzmán se declarara culpable de cuatro cargos por crimen organizado y tráfico de drogas en la misma corte.

Guzmán López deberá volver a la corte el 1 de junio de 2026 para una audiencia previa a la que será para imponerle su sentencia. Al ser testigo colaborador, se prevé que obtenga una reducción en su sentencia. Hay que recordar que Joaquín Guzmán López y otro capo del Cártel de Sinaloa fueron arrestados en julio de 2024 en Texas, después de que aterrizaron en Estados Unidos en un avión privado. En primeras audiencias, ambos se declararon inocentes de varios cargos como tráfico de drogas, lavado de dinero y armas de fuego.

Cabe señalar que Joaquín Guzmán López admitió haber secuestrado y entregado a las autoridades de Estados Unidos a Zambada García. De acuerdo con las autoridades de la fiscalía, el gobierno de Estados Unidos no pidió a Guzmán López la entrega de Zambada sino que este lo secuestró para entregarlo con la "esperanza" de mejorar su situación ante la justicia de EU.

El hijo de 'El Chapo' enfrenta cinco cargos por conspirar para traficar cocaína, heroína, metanfetamina y mariguana; de acuerdo con investigaciones, incluye haber recibido más de 10 millones de dólares en ganancias anuales por participar en las distintas empresas del Cártel de Sinaloa.

Por su parte, el abogado defensor de Joaquín, Jeffrey Lichtman, elogió tanto a las autoridades estadounidenses como a las mexicanas. "El gobierno ha sido muy justo con Joaquín hasta ahora", declaró, "agradezco que el gobierno mexicano no haya interferido".

