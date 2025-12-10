Ciudad Obregón, Sonora.- El 9 de noviembre de 1989 marcó un antes y después en la llamada 'Guerra Fría' que sostenían Estados Unidos y sus aliados ante la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), con la caída del Muro de Berlín, la infame barrera que partía en dos a Alemania: La República Democrática

La muralla de 47 kilómetros levantada de la noche a la mañana en medio de la 'Guerra Fría', y que durante 28 años simbolizó la división de este país, abrió sus puertas y dio paso a la unificación de miles de familias que, de un lado y otro de la pared, soñaban con estar juntos. Una auténtica fiesta fue la que se vivió a ambos lados; incluso con cientos de visitantes extranjeros que deseaban ser parte de la historia y que cruzaban de un lado al otro sin necesidad de un permiso especial o pasaporte, como había sido la costumbre durante años.

60 años, 60 historias: La caída del 'Muro de Berlín', un antes y después en la 'Guerra Fría'

TRIBUNA dio a conocer la noticia en varias ediciones consecutivas, y en sus páginas mostraban los pormenores de ese suceso, con reseñas en las que se mencionaba cómo el muro se convertía en una ‘coladera’, con gente yendo y viniendo de un lado a otro, bailando, cantando y disfrutando de la libertad.

"Los visitantes, que en su mayoría vestían jeans", menciona la nota de TRIBUNA publicada en la edición del 10 de noviembre de 1989, "toman la ciudad. Berlín Occidental se ha convertido en una cola larga de filas ante los bancos, donde los visitantes acuden a recibir 100 marcos de 'bienvenida' que la RFA dona a los 'hermanos pobres', que nunca fueron reconocidos como hermanos de otro estado".

"Las primeras decenas de miles fueron recibidos con vítores, canciones, champán y flores. En los tres días, hasta el domingo, ya más de un millón de visitantes había hecho que la ‘avalancha de los hermanos del este’ se convirtiera en una nueva cotidianidad".

Hoy celebramos la historia que comenzó hace 60 años. TRIBUNA ha contado lo que importa, ha dado voz y ha acompañado cada capítulo de nuestra comunidad uD83DuDDDE?



Gracias por acompañarnos: Nuestras páginas, tus historias uD83DuDCF0#SiempreContigo #TribunaSonora #TribunadelYaqui #60Aniversario pic.twitter.com/BSKwBK5ulb — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 5, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui