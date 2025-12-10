Arrestan al expresidente de Bolivia Luis Arce tras acusaciones de corrupción

Bolivia.- El expresidente de Bolivia, Luis Arce, fue detenido este miércoles 10 de diciembre de 2025 y trasladado a celdas de la policía en la Ciudad de La Paz, en horas de la tarde por efectivos de seguridad en cumplimiento de una orden de la fiscalía por una causa abierta por corrupción. "Fue detenido en su departamento en Miraflores y fue conducido a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC)", dijeron fuentes locales.

El exmandatario está involucrado en el caso de un presunto desfalco millonario de recursos públicos del Fondo Indígena, destinados al desarrollo de comunidades indígenas y campesinas. Surgió durante el gobierno de Evo Morales (2006-2019), durante su gestión como ministro de Economía, y expuso irregularidades en la gestión de fondos estatales.

Luis Arce, expresidente de Bolivia

"En este momento me estoy dirigiendo hacia la FELCC (Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen) que es donde tenemos conocimiento que se lo habrían llevado, un secuestro de manera totalmente ilegal", aseguró su exministra de la Presidencia, María Nela Prada, en su publicación.

Reuters no pudo verificar el paradero de Arce. La fuerza policial especial que supuestamente detuvo a Arce no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. La investigación por desfalco se centra en presuntos desembolsos estatales de un fondo para financiar proyectos para comunidades indígenas mientras Arce se desempeñaba como ministro.

"Por supuesto que es inocente", declaró Prada a la prensa. "Esto ha sido un abuso total de poder", agregó. Investigadores citados por medios locales afirmaron que las pruebas presentadas en el caso implicaban a Arce en la malversación de recursos públicos, lo que condujo a su detención sin la aplicación de un juicio especial para expresidentes.

La detención se produce a menos de dos meses después de que el candidato centrista Rodrigo Paz ganara la segunda vuelta de las elecciones de octubre, poniendo fin a casi dos décadas de dominio del partido izquierdista MAS, al que representaba Arce. Paz se ha comprometido a abordar la corrupción dentro de las instituciones estatales.

Fuente: Tribuna del Yaqui