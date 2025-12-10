Hija de María Corina Machado recibe el Nobel de la Paz 2025, en representación de su madre

Ciudad de México.- La hija de María Corina Machado, Ana Corina Sosa, recibió en Oslo el Premio Nobel de la Paz 2025 en nombre de la dirigente opositora. El Instituto Nobel confirmó que Machado no pudo asistir, pero aclaró que está a salvo en la capital noruega.

Ana Corina Sosa Machado aceptó el Nobel de la Paz en representación de su madre. El anuncio sorprendió, ya que horas antes el Instituto Nobel informó que Machado no asistiría a la ceremonia. La opositora vive en la clandestinidad desde enero y no aparece en público desde su detención temporal en Caracas.

?? #EnVivo | "Este premio recuerda al mundo que la democracia es esencial para llegar a la paz": Ana Corina Sosa Machado, hija de María Corina Machado, recibe el Nobel de la Paz a nombre de su madre.



— Milenio (@Milenio) December 10, 2025

El Comité del Nobel explicó que Machado intentó viajar a Oslo, pero su desplazamiento implicaba un riesgo extremo. Más tarde, la institución confirmó que la dirigente ya está a salvo en Noruega, aunque no llegó a tiempo para la ceremonia. "Debo decir que mi madre nunca rompe una promesa. Y por eso, con toda la alegría de mi corazón, puedo decirles que en solo unas horas podremos abrazarla aquí en Oslo después de 16 meses", dijo su hija en el Ayuntamiento de la capital noruega.

Al mismo tiempo, señaló que mientras espera ese momento para abrazarla y besarla después de dos años, piensa "en las otras hijas e hijos que hoy no podrán ver a sus madres". Asimismo, asegura que María Corina Machado no renunciará a su propósito: "Esto es lo que la impulsa, lo que nos impulsa a todos. Quiere vivir en una Venezuela libre y nunca renunciará a ese propósito. Por eso todos sabemos, yo sé, que pronto estará de vuelta en Venezuela", aseguró.

— Europa Press TV (@europapress_tv) December 10, 2025

Mientras tanto, Ana Corina Sosa enfrenta en este momento la difícil tarea de dar voz a las palabras de su madre, el discurso que ella preparó para esta ocasión. Sosa comenzó expresando la infinita gratitud, en nombre de su familia y de toda Venezuela, al Comité Noruego del Nobel por el hecho de que "la lucha de todo un pueblo por la verdad, la libertad, la democracia y la paz es hoy reconocida en todo el mundo".

"Estoy aquí en nombre de mi madre, María Corina Machado, quien ha unido a millones de venezolanos en un esfuerzo extraordinario que ustedes, nuestros anfitriones, han honrado con el Premio Nobel de la Paz", dijo.

Por otra parte, el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jorgen Watne Frydnes, instó este miércoles 10 de diciembre de 2025 al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a aceptar los resultados electorales de 2024 y a renunciar a su cargo para sentar las bases hacia una "democracia" en el país, al ser la voluntad del pueblo venezolano.

"Debe aceptar los resultados electorales y renunciar a su cargo. Debe sentar las bases para una transición pacífica hacia la democracia, porque esa es la voluntad del pueblo venezolano. María Corina Machado y la oposición venezolana encendieron una llama que ninguna tortura, ninguna mentira y ningún miedo podrán apagar", dijo en su discurso de entrega del Premio Nobel de Paz.

Qué honor conocer a la inteligente y valiente hija de María Corina Machado. Estamos en Oslo para presenciar cómo su madre recibe el histórico Premio Nobel de la Paz.



Celebramos a una mujer que no se doblegó ante una dictadura. María Corina Machado simboliza la lucha por la… — María Elvira Salazar 🇺🇸 (@MaElviraSalazar) December 9, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui