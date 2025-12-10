Honduras detiene el conteo de votos en comicios presidenciales tras manifestaciones

Tegucigalpa, Honduras.- El escrutinio preliminar de las elecciones presidenciales de Honduras, realizadas a finales de noviembre, permanecía paralizado hasta la mañana de hoy miércoles 10 de diciembre. El conteo había llegado a casi el 100 por ciento el día anterior, cuando comenzaron a registrarse protestas en distintos puntos del país.

El pasado martes, la presidenta Xiomara Castro, del partido LIBRE, declaró que las elecciones del 30 de noviembre estaban 'viciadas de nulidad'. Posteriormente, el exmandatario Manuel Zelaya, dirigente del mismo partido, convocó a simpatizantes a manifestarse frente a una oficina gubernamental en Tegucigalpa donde se encuentran resguardadas las actas electorales.

Este miércoles, grupos de manifestantes bloquearon un puente que conecta Tegucigalpa con Comayagüela. Entre las consignas, algunos participantes pidieron que las elecciones fueran anuladas y rechazaron la injerencia de actores externos.

La misión electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) pidió agilizar el conteo y fortalecer la trazabilidad del proceso. También afirmó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe realizar su labor sin presiones y llamó a evitar acciones que alteren el orden público.

Con el 99.40 por ciento de las actas transmitidas, los resultados oficiales mantenían al candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, en primer lugar con el 40.52 por ciento de los votos. En segundo lugar figuraba Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 39.20 por ciento. La candidata de LIBRE, Rixi Moncada, registraba el 19.29 por ciento de las preferencias.

