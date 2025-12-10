Para Donald Trump, México debe actuar "de INMEDIATO" ante fallas de agua y drenaje que afectan a EU

Washington, Estados Unidos.- De nuevo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció sobre la situación de México respecto al agua; además, en el mismo post de Truth Social, el republicano acusó a nuestro país de tener severos problemas de alcantarillado, por lo que igualmente exigió que sea reparado. Es necesario mencionar que hace unos días amenazó al gobierno mexicano con que, si siguen violando el Tratado de Aguas de 1944, impondrá un arancel adicional del 5 por ciento.

"México debe ocuparse de su problema de agua y alcantarillado, DE INMEDIATO. ¡Es una verdadera amenaza para los habitantes de Texas, California y los Estados Unidos de América!", escribió el político conservador, quien incluso acompañó su mensaje con un video en el que se destaca que se envían "millones de galones de aguas residuales sin tratar al río Tijuana". Asimismo, en un fragmento señalan que los derrames se han asociado con problemas operativos en la principal planta de tratamiento de aguas residuales de Tijuana.

De hecho, como te informamos en TRIBUNA, el pasado lunes 8 de diciembre de 2025 Trump advirtió en la misma red social a México que aumentaría los impuestos si no suministra más agua a Estados Unidos, basándose en el acuerdo bilateral de 1944. También dio a Claudia Sheinbaum un plazo que vence a finales de año para proporcionar más de 200 millones de metros cúbicos.

"México sigue violando nuestro tratado integral sobre el agua", destacó el empresario estadounidense, y añadió: "Cuanto más tiempo tarde México en liberar el agua, más se perjudicarán nuestros agricultores". De acuerdo con Washington, México está retrasado con el territorio vecino y, hasta el momento de la elaboración de esta nota, acumula desde hace cinco años un déficit de más de mil millones de metros cúbicos.

Respuesta de Claudia Sheinbaum

Aunque a este nuevo pronunciamiento aún no ha respondido Sheinbaum Pardo, sí habló del anterior durante la mañanera del martes 9 de noviembre. Ahí comentó que está segura de que podrán llegar a un acuerdo con Donald que beneficie a ambas partes; no obstante, aunque aseguró que por la tarde habría una reunión en la que esperaba que se alcanzara un entendimiento, todo parece indicar que no ocurrió.

