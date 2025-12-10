VIDEO: EU intercepta buque petrolero frente a Venezuela; Trump confirma operación

Washington, Estados Unidos.- En medio del clima de confrontación generado por las recientes afirmaciones de Donald Trump sobre Nicolás Maduro, este miércoles 10 de diciembre de 2025 el presidente de Estados Unidos (EU) anunció que su gobierno interceptó y tomó control de un buque petrolero sometido a sanciones mientras navegaba frente a las costas de Venezuela.

En esta nueva escalada del conflicto bilateral, Donald Trump afirmó ante reporteros: "Acabamos de retener un petrolero cerca de Venezuela, un buque enorme, realmente enorme, el más grande que se haya asegurado hasta ahora". El mandatario republicano añadió que "otras cosas están ocurriendo" y que se conocerán "más adelante", sin ofrecer precisión adicional.

Presidente Donald Trump confirmó que Estados Unidos incautó un buque petrolero sancionado cerca a las costas de Venezuela



Es “un buque petrolero grande, muy grande”, señaló ante la prensa durante un encuentro empresarial



Esta medida supone otro golpe para la ya deteriorada capacidad de Venezuela de vender crudo al exterior, pues podría generar mayor cautela entre las compañías encargadas del transporte marítimo. La acción se divulgó horas después de que Bloomberg reportara que ni la Casa Blanca ni Petróleos de Venezuela (PDVSA) habían expresado públicamente su postura sobre el incidente.

El suceso tuvo lugar el mismo día de la ceremonia en Oslo donde se entregó el Premio Nobel de la Paz a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado, quien no estuvo presente, aunque aseguró que viajaría a la capital noruega en breve. La administración de Donald Trump ha incrementado la presión sobre Nicolás Maduro, a quien acusa de liderar una estructura de narcotráfico conocida como el Cártel de los Soles, señalamientos negados tajantemente por Caracas.

Desde septiembre de este año, las fuerzas militares estadounidenses han destruido más de veinte embarcaciones que, según Washington, transportaban cargamentos de droga en aguas del Caribe y del Pacífico, operaciones que han dejado más de 80 tripulantes muertos. Además, Trump ha advertido que en "poco tiempo" se realizarán ataques dentro de Venezuela, mientras que Maduro ha instado a la ciudadanía a integrarse en milicias como respuesta a lo que considera una amenaza directa de intervención extranjera.

Cabe señalar que recientemente, Trump expresó sobre Maduro que "sus días están contados", mientras que Estados Unidos ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por el mandatario de Venezuela.

