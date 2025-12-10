VIDEO: María Corina Machado reaparece en público desde Noruega tras ganar Nobel de la Paz

Oslo, Noruega.- Durante la madrugada de este jueves, la líder política venezolana María Corina Machado hizo su entrada en el Grand Hotel de Oslo, Noriega, marcando su retorno a la esfera pública internacional tras permanecer más de 1 año en la fuera del foco. Su llegada a la capital noruega tiene como objetivo cumplir con los protocolos vinculados a su reciente condecoración con el Premio Nobel de la Paz, otorgado en reconocimiento a su trayectoria política en Venezuela.

El arribo de Machado a territorio europeo se produce tras una compleja operación logística iniciada el pasado 9 de diciembre. Según fuentes cercanas al procedimiento, el traslado implicó una salida no convencional desde Venezuela. Informantes que solicitaron mantener el anonimato señalaron que la operación contó, presuntamente, con la colaboración de ciertos sectores vinculados a la administración de Nicolás Maduro.

La ruta trazada incluyó un desplazamiento marítimo hacia Curazao, isla ubicada a 65 kilómetros de la costa venezolana y territorio que alberga instalaciones de cooperación en seguridad con Estados Unidos, lo que facilitó el enlace aéreo posterior. Debido a condiciones meteorológicas adversas durante el trayecto, el itinerario original sufrió retrasos significativos que impidieron la presencia de la galardonada en la ceremonia de entrega celebrada este 10 de diciembre.

No obstante, la Fundación Nobel difundió un mensaje grabado por Machado durante su traslado, en el cual la dirigente reconoció la logística desplegada y los riesgos asumidos por terceros para materializar su llegada a Europa. Desde una perspectiva geopolítica, funcionarios estadounidenses analizan esta salida negociada como un indicador de importancia. Ya que de confirmarse la facilitación del viaje por parte de actores internos del oficialismo venezolano, Washington podría interpretar el hecho como una señal de flexibilidad o reacomodo interno ante posibles escenarios de transición política, según indicaron las fuentes consultadas.

El abrazo que necesita toda Venezuela.

Gracias!! pic.twitter.com/ozQgFQzGjq — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) December 11, 2025

Una vez instalada en el Grand Hotel, lugar tradicional para los laureados, Machado saludó a los presentes desde el balcón principal y luego bajó para un contacto más directo. Su agenda en Noruega contempla reuniones de alto nivel, incluyendo una visita al Parlamento (Stortinget) y un encuentro bilateral con el primer ministro, Jonas Gahr Støre. Estas actividades constituyen sus primeros actos oficiales de carácter diplomático tras recibir el máximo galardón humanitario global.

María Corina Machado rompió todos los protocolos y salió a saludar a su gente. pic.twitter.com/xZ3cfkqAZS — Jesús Medina Ezaine (@jesusmedinae) December 11, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui