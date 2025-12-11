Claudia Sheinbaum guarda SILENCIO sobre el Nobel de la Paz a María Corina Machado

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este jueves 11 de diciembre de 2025, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, optó de nueva cuenta, por no emitir comentarios sobre la entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado.

Ante los medios de comunicación reunidos este jueves en el Salón Guiller Prieto de Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano reiteró su posición de reservarse una opinión sobre el reconocimiento internacional que recibió la fundadora de Vente Venezuela y aliada de la ultraderecha internacional. Al mismo tiempo, Sheinbaum Pardo subrayó que la política exterior de México seguirá guiándose por los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos.

La presidenta mexicana recordó que, en ocasiones previas, ya había señalado que no haría declaraciones sobre este tema. Afirmó que estos lineamientos diplomáticos son centrales para el Gobierno de México, independientemente del contexto político que atraviesen otras naciones. Según dijo, en situaciones complejas como la que vive Venezuela, México continuará privilegiando el diálogo como vía para la resolución de conflictos.

La última vez dije: ‘Sin comentarios y sigo diciendo sin comentarios’. Es muy importante decir que México siempre va a defender la autodeterminación de los pueblos, la no invasión, la no injerencia", dijo la primera mandataria mexicana.

La entrega de un polémico Nobel de la Paz

La entrega del Nobel a Machado ha estado acompañada por diversas problemáticas. De acuerdo con versiones de analistas, la opositora tuvo que salir de Venezuela por mar rumbo a Curazao para evitar restricciones, y posteriormente emprendió un largo viaje aéreo de más de 9 mil kilómetros con escala en Estados Unidos (EU) antes de aterrizar en Oslo, Noruega.

En su llegada a la capital noruega, Machado fue recibida por simpatizantes y apareció en el balcón del Grand Hotel para saludarlos. Aunque visiblemente cansada por el extenso traslado, agradeció el apoyo de sus seguidores, quienes celebraron su presencia ante las dificultades que enfrenta en su país.

Debido a las circunstancias, el galardón fue recogido en su nombre por su hija, Ana Corina Sosa, durante la ceremonia oficial. En el discurso leído por la joven, Machado dedicó el reconocimiento "al pueblo de Venezuela" y a los ciudadanos que, afirmó, han luchado por la libertad y la transición democrática.

Fuente: Tribuna del Yaqui