Dan respiro a 'El Mayo' Zambada: Audiencia para su sentencia será hasta el 13 de abril de 2026

Nueva York, Estados Unidos.- La Corte del Distrito Este de Nueva York reprogramó para el 13 de abril de 2026 la audiencia de sentencia de Ismael 'El Mayo' Zambada, exlíder y cofundador del Cártel de Sinaloa, luego de que su abogado, Frank Pérez, solicitó una prórroga de 90 días para preparar un memorando de sentencia a favor de su cliente.

De acuerdo con los registros judiciales, la petición fue turnada y aceptada por el juez Brian Cogan, quien estableció que la defensa tendrá hasta el 30 de marzo de 2026 para entregar el documento que acompañará el proceso previo a la resolución. "La audiencia de sentencia se reprograma para el 13 de abril de 2026 a las 10:00 horas, tiempo local, (…) La defensa deberá presentar un 'memorando de sentencia' y cualquier objeción al Informe Pre-Sentencia antes del 30 de marzo de 2026", señala la notificación oficial traducida al español.

uD83DuDEA8Se reprograma la sentencia de Ismael “El Mayo” Zambada para el 13 de abril de 2026.



Hace un par de días, su abogado Frank Pérez solicitó la prórroga al juez Brian Cogan, argumentando que la “violencia e inestabilidad” que se vive en México complica obtener pruebas y… pic.twitter.com/t1tfK17RkU — Azucena Uresti (@azucenau) December 11, 2025

Por su parte, las autoridades estadounidenses, incluidas las fiscalías y las agencias de seguridad en Nueva York, deberán responder a los argumentos de la defensa a más tardar el 6 de abril de 2026. En la moción presentada al tribunal, Pérez argumentó que su equipo enfrenta "condiciones extraordinarias" que han dificultado la preparación del memorando, principalmente por el incremento de la violencia en diversas regiones de México, lo que ha complicado la recopilación de información esencial para el caso.

"Una parte sustancial de la evidencia mitigante debe obtenerse de personas ubicadas en regiones de México que actualmente experimentan mayor violencia e inestabilidad, lo que ha obstaculizado significativamente nuestra capacidad de recopilar la información necesaria", expuso el abogado en uno de los pasajes centrales del escrito.

El defensor también señaló que no ha sido posible mantener contacto seguro y constante con testigos y familiares de Zambada, quienes proporcionarían datos clave para el documento. "Se han vuelto inevitables los retrasos en viajes, comunicaciones y verificaciones documentales", añadió. Pérez detalló que algunos de los testigos apenas recientemente confirmaron su disponibilidad, por lo que considera que la extensión de 90 días es indispensable para garantizar una defensa adecuada.

Última Hora: El juez Brian Cogan de Brooklyn autoriza aplazar la audiencia de sentencia de El Mayo Zambada para el próximo 13 de abril a las 10am.



La defensa pidió esta prórroga para preparar argumentos que busquen atenuar la aplicación de una probable cadena perpetua. pic.twitter.com/iQ7ZRHVqdv — Arturo Ángel (@arturoangel20) December 11, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui