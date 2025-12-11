Revista TIME nombra a los "arquitectos de la inteligencia artificial" como 'Persona del Año'

Ciudad de México.- TIME Magazine ha hecho una declaración audaz este jueves, sobre el estado actual de la civilización global: El 'Personaje del Año 2025' no es una sola persona sino un colectivo de líderes tecnológicos denominados los "Arquitectos de la IA". La designación reconoce el impacto de la inteligencia artificial en el mundo y refleja cómo esta tecnología se ha infiltrado en casi todos los aspectos de la vida.

La publicación, que ha otorgado su prestigioso título anualmente desde 1927, ha elegido a figuras como Sam Altman (OpenAI), Elon Musk (Tesla y xAI), Jensen Huang (Nvidia), Mark Zuckerberg (Meta), Lisa Su (AMD), Dario Amodei (Anthropic), Demis Hassabis (Google DeepMind), y Fei-Fei Li (World Labs) como las personas que más han influido en la política de información global, la competencia geopolítica, y la vida cotidiana en 2025.

La revista Time nombró a los arquitectos de la IA como ‘Personaje del Año 2025’. Esta destaca a quienes diseñan y operan la tecnología que ya impacta la economía, la política y la vida diaria. Obreros, equipos de datos e investigadores aparecen como los nuevos constructores del… pic.twitter.com/wGASESB5qx — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) December 11, 2025

"Por décadas, la humanidad se preparó para el surgimiento de máquinas pensantes", escribió TIME. "Líderes que se esforzaban por desarrollar la tecnología, incluyendo a Sam Altman y Elon Musk, advirtieron que la persecución de sus poderes podría crear catástrofes imprevisibles. Este año, el debate sobre cómo empuñar la IA responsablemente cedió a una carrera para desplegarla lo más rápido posible". Esta caracterización específica sugiere que TIME percibe un cambio fundamental en 2025: Desde cautela y reflexión ética hacia pragmatismo de velocidad.

La revista lanzó la edición con dos portadas diferentes: Una ilustrada, con personas construyendo las letras IA; y otra con un montaje fotográfico en el que aparecen figuras relevantes, como varios CEO de empresas de tecnología que lideran la carrera de la inteligencia artificial.

La portada de TIME

Esta segunda versión de la portada es un guiño a la célebre fotografía 'Lunch atop a Skyscraper', de 1932, y presenta a algunos de los principales líderes tecnológicos del mundo, incluidos Mark Zuckerberg, Elon Musk, Jensen Huang, Sam Altman, Demis Hassabis, Lisa Su, Dario Amodei y Fei-Fei Li.

La inteligencia artificial fue sin duda, uno de los tópicos que dominaron la conversación en 2025, aunque otras figuras reunían los atributos para hacerse con la selección de 'Persona del Año' de la revista TIME, como, por ejemplo, el papa León XIV, el primer pontífice estadounidense; el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani.

Fuente: Tribuna del Yaqui