Rusia reafirma respaldo a Venezuela ante incautación de petrolero por parte de Estados Unidos

Caracas, Venezuela.- El presidente de Rusia, Vladimir Putin, sostuvo hoy jueves 11 de diciembre de 2025 una conversación telefónica con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, en la que subrayó que el pueblo de Venezuela 'merece absoluto respeto' en su 'lucha legítima' por la defensa de su soberanía e independencia, informó el gobierno venezolano mediante un comunicado difundido por el canciller Yván Gil.

De acuerdo con el documento oficial, Putin reiteró la disposición de Rusia para fortalecer la cooperación diplomática con Venezuela, particularmente en asuntos vinculados con la defensa del derecho internacional y la preservación de la paz en América Latina. El mandatario ruso también expresó su respaldo a los esfuerzos internos del gobierno venezolano orientados a la estabilidad política, el desarrollo económico y la protección social.

Durante el intercambio, ambos jefes de Estado revisaron el estado del mapa de cooperación bilateral y destacaron los resultados de la reciente Comisión Intergubernamental de Alto Nivel (CIAN), en la que se suscribieron 19 acuerdos en diversas áreas. Asimismo, calificaron sus relaciones como 'estratégicas, sólidas y ascendentes' y acordaron celebrar la próxima CIAN en 2026 en Caracas, con el objetivo de avanzar en un plan conjunto de desarrollo con proyección al año 2030.

La alianza entre Venezuela y Rusia supera las dos décadas y abarca sectores como energía, minería, turismo, comunicaciones, transporte y cooperación militar. Ambos países cuentan con importantes reservas petroleras: Rusia posee alrededor de 80 mil millones de barriles y produce entre 9 y 10 millones diarios, mientras que Venezuela mantiene más de 300 mil millones de barriles en reservas y una producción estimada en 1.1 millones al día.

Rusia respalda a Venezuela

Fuente: Tribuna del Yaqui.