Tensión económica: China reclama a México por aranceles del 50% y advierte impacto comercial

Pekín, China.- China y México mantienen un importante diálogo este día. Y es que el Gobierno chino pidió al mexicano retirar, de manera inmediata, los nuevos aranceles que alcanzan hasta el 50 por ciento para más de mil 400 productos provenientes del país asiático y de otras naciones con las que México no tiene tratados comerciales. Esta reacción surge después de que el Senado de la República aprobara la reforma que entraría en vigor el 1 de enero de 2026.

Luego de que se confirmara la decisión del Senado, el Ministerio de Comercio de China afirmó que estas medidas representan un acto de "unilateralismo y proteccionismo", al considerar que pueden afectar de manera sustancial los intereses de sus socios comerciales. Pekín insistió en que México debe actuar con prudencia y evitar acciones que compliquen una relación económica que consideran estratégica.

China revisa impacto de la reforma mientras sigue su investigación

El vocero del Ministerio recordó que, desde septiembre 2025, China mantiene una investigación abierta por barreras al comercio e inversión contra México; un proceso que continúa vigente. Aunque no detalló si la aprobación de los aranceles modificará el rumbo de esta revisión, sí advirtió que el país asiático dará seguimiento puntual a la aplicación y consecuencias del nuevo paquete tributario.

No obstante, el Ministerio reconoció que algunos sectores (como autopartes, industria ligera y textiles) quedaron sujetos a tasas menores en comparación con la propuesta inicial presentada hace unos meses.

Tensiones comerciales en un contexto global complejo

Es importante señalar que el mensaje de China llega en un momento clave para México, que se prepara para la revisión del T-MEC en 2026, junto con Estados Unidos (EU) y Canadá. Este proceso se dará bajo un escenario de mayores presiones comerciales, el Mundial 2026 y la postura estricta del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha señalado reiteradamente su intención de endurecer las reglas comerciales.

Para China, cualquier acuerdo entre naciones debe favorecer el libre comercio y no afectar sus intereses legítimos. El país reiteró su deseo de resolver diferencias por la vía del diálogo, sin recurrir a medidas que, en su visión, puedan frenar el crecimiento económico global.

México defiende la medida como una estrategia de equilibrio económico

La ley aprobada por el Senado establece aranceles del 5 al 50 por ciento para mil 463 productos provenientes de China y otras naciones asiáticas sin acuerdos comerciales con México, especialmente en rubros como textil, plásticos y aluminio. Según la Cámara Alta, el objetivo es prevenir distorsiones económicas, proteger sectores estratégicos vinculados a la relocalización industrial y asegurar condiciones competitivas para atraer inversión de alto valor agregado.

Los productos incluidos en la reforma representan cerca de 52 mil millones de dólares en importaciones, equivalentes al 8.6 por ciento del total nacional. De acuerdo con el Gobierno mexicano, esta medida busca resguardar más de 320 mil empleos que hoy se consideran en riesgo debido a la competencia desleal.

A pesar de las críticas, Pekín destacó que otorga gran relevancia a su relación comercial con México y expresó su disposición para reforzar canales de comunicación con el gobierno de Claudia Sheinbaum.

