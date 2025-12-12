Detienen con VIOLENCIA a Narges Mohammadi, Nobel de la Paz 2023: Esto es lo que se sabe

Teherán, Irán.- A días de que la política venezolana de ultraderecha, María Corina Machado, recibiera el Premio Nobel de la Paz 2025 en medio de múltiples polémicas, se reportó un hecho violento relacionado con otra ganadora del galardón: la activista iraní Narges Mohammadi, premiada en 2023, fue detenida "de forma violenta"por fuerzas de seguridad durante un homenaje en Teherán.

La información fue difundida este viernes 12 de diciembre de 2025 por la Fundación Narges Mohammadi, la cual asegura haber recibido reportes confiables sobre el uso excesivo de fuerza en el operativo. Esta noticia, que ya dio la vuelta al mundo, revive las denuncias internacionales sobre represión contra defensores de derechos humanos en Irán.

Nobel de la Paz 2023 es arrestada durante el homenaje al abogado Khosrow Alikordi

De acuerdo con medios internacionales, el arresto ocurrió este jueves 11 de diciembre durante la ceremonia en memoria de Khosrow Alikordi, un reconocido abogado de derechos humanos hallado muerto en su oficina la semana pasada. La fundación de Mohammadi también señaló que hay informes sin confirmar sobre la posible detención de otros activistas que asistieron al acto luctuoso.

Arrestan a ganadora del Premio Nobel de la Paz. Foto: Facebook

A la fecha de publicación de esta nota, no se ha actualizado el estado de salud de la activista iraní.

Restricciones severas: no puede salir de Irán ni ver a sus hijos

A sus 53 años, Mohammadi continúa enfrentando limitaciones impuestas por las autoridades iraníes. Aunque fue liberada hace un año por razones médicas, permanece bajo vigilancia y recientemente denunció que el gobierno le prohibió viajar de manera permanente. La falta de pasaporte le impide reunirse con sus hijos, a quienes no ve desde hace once años.

Larga historia de persecución política

La activista ha sido arrestada en trece ocasiones y condenada en nueve procesos judiciales distintos. Su encarcelamiento más reciente ocurrió en 2021. Pese a ello, se ha mantenido firme en sus denuncias contra la violencia de género, la represión a mujeres que no portan el velo islámico y la aplicación de la pena de muerte.

En 2023 recibió el Premio Nobel de la Paz por su trabajo para combatir la opresión hacia las mujeres en Irán y por su labor para promover la libertad y los derechos humanos. Su reciente detención vuelve a encender el debate internacional sobre la seguridad de los defensores civiles en ese país.

Fuente: Tribuna del Yaqui