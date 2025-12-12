Evan L. Pettus asume como comandante interino del Comando Sur de Estados Unidos

Doral, Florida.- El teniente general Evan L. Pettus asumió este viernes 12 de diciembre el cargo de comandante interino del Comando Sur de Estados Unidos (SouthCom), la estructura militar responsable de coordinar las operaciones estadounidenses en América Latina y el Caribe. La transición de mando se realizó durante una ceremonia oficial en la sede del organismo, ubicada en Doral, al oeste de Miami.

"Me honra asumir este cargo como comandante interino del Comando Sur de Estados Unidos", afirmó Pettus al dirigirse al personal militar y funcionarios presentes en el acto. Hasta su designación, Pettus ocupaba el puesto de comandante de las fuerzas aéreas del Comando Sur, desde donde participó en la planificación y supervisión de operaciones regionales.

Pettus reemplaza al almirante Alvin 'Bull' Holsey, quien dejó el servicio activo tras 37 años de carrera. Holsey había anunciado en octubre su decisión de retirarse del cargo.

Según informes difundidos por medios estadounidenses, el almirante había manifestado inquietudes internas sobre ciertos procedimientos empleados en los operativos contra presuntas narcolanchas. No obstante, tanto Holsey como el secretario de Defensa, Pete Hegseth, se han abstenido de ofrecer declaraciones oficiales sobre los motivos de la salida del comandante saliente.

Fuente: Tribuna del Yaqui.