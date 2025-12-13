Israel asegura haber abatido a Raed Saed, alto comandante de Hamás, en un ataque en Gaza

Jerusalén, Israel.- El ejército israelí afirmó este sábado 13 de diciembre haber asesinado a Raed Saed, un alto comandante de Hamás y uno de los presuntos artífices de los ataques del 7 de octubre de 2023 contra Israel, durante un bombardeo dirigido contra un automóvil en la ciudad de Gaza, según informaron medios israelíes que citaron a fuentes de seguridad.

De acuerdo con las autoridades sanitarias de Gaza, el ataque dejó al menos cuatro personas muertas y más de 25 heridas. Sin embargo, Hamás y personal médico no confirmaron de inmediato que Saed se encontrara entre las víctimas fatales. En un comunicado, el ejército israelí indicó únicamente que había atacado a 'un alto mando de Hamás' en la ciudad de Gaza, sin proporcionar el nombre del objetivo ni más detalles sobre la operación.

Un funcionario de defensa israelí señaló posteriormente que Raed Saed era el blanco del ataque y lo identificó como el jefe de la fuerza de fabricación de armas de Hamás. Fuentes del propio movimiento islamista también lo han descrito como el segundo al mando de su brazo armado, solo por detrás de Izz eldeen Al-Hadad. Según estas mismas fuentes, Saed había dirigido el batallón de Hamás en la ciudad de Gaza, considerado uno de los más grandes y mejor equipados del grupo.

Ataque israelí en Gaza tendría como objetivo a uno de los principales líderes de Hamás

Fuente: Tribuna del Yaqui