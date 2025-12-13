Trump reacciona a polémicas FOTOS con Jeffrey Epstein publicadas por el Congreso: Esto dijo

Washington, Estadios Unidos.- Este viernes 12 de diciembre de 2025, el presidente estadounidense Donald Trump, volvió a ser tendencia debido que el Congreso de país difundió unas polémicas fotografías que lo muestran cercano a Jeffrey Epstein, un magnate financiero? y delincuente sexual estadounidense. No obstante, el jefe de Estado de Estados Unidos (EU) declaró que las imágenes "no son gran cosa".

De igual forma, el mandatario estadounidense señaló que estas instantáneas, las cuales también involucran a otros políticos y más figuras influyentes del mundo, forman parte de una campaña política para generarle polémica y daños.

El presidente Donald Trump minimizó las fotos publicadas por el Congreso, las cuales lo vinculan con Epstein. Foto: Twitter

Durante un intercambio con periodistas en el Despacho Oval, el empresario republicano fue cuestionado sobre las imágenes presentadas por legisladores demócratas de la Cámara de Representantes, en las que aparece junto al financiero acusado de delitos sexuales, fallecido en 2019. Donald Trump respondió que existen numerosas fotografías de distintas figuras públicas con Epstein y reiteró que no tuvo conocimiento alguno de sus actividades ilícitas.

Trump minimiza vínculo con Epstein

El presidente sostuvo que Epstein era una figura conocida en Palm Beach, Florida, donde se ubica su residencia de Mar-a-Lago, y afirmó que muchas personas del entorno social de la zona coincidieron con él en eventos públicos. En ese sentido, insistió en que la existencia de imágenes no implica relación con los delitos que posteriormente se le atribuyeron al empresario.

"Había muchísima gente que se fotografió con él", señaló Trump, al reiterar que nunca tuvo información sobre las prácticas criminales por las que Epstein fue investigado y procesado antes de su muerte en prisión.

¿Qué muestran las FOTOS de Trump con Epstein?

Las imágenes fueron publicadas por demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara Baja como parte de la investigación legislativa en torno al caso Epstein. En el paquete difundido se incluyen 19 fotografías, entre ellas varias en las que Trump aparece acompañado de mujeres cuyos rostros fueron cubiertos para proteger su identidad, así como otras en las que se le observa conversando con Epstein en entornos sociales.

El archivo también incluye fotografías de otras figuras públicas, como el exasesor presidencial Steve Bannon; el expresidente Bill Clinton; el empresario Bill Gates y el expríncipe Andrés del Reino Unido, quien perdió sus títulos reales tras verse implicado en el escándalo.

Congressional Democrats released 19 new images from the estate of the late convicted sex offender Jeffrey Epstein, including photos of now-President Donald Trump, as a deadline for an extensive release of documents related to the disgraced financier nears https://t.co/G6zukgXc1H pic.twitter.com/LQrVqtjQUZ — Reuters (@Reuters) December 12, 2025

Previo a las declaraciones del mandatario, la Casa Blanca fijó postura a través de una portavoz, quien acusó a los demócratas de publicar imágenes de forma selectiva y con censuras arbitrarias, con el objetivo de construir una narrativa que, según dijo, no corresponde con los hechos. Desde el entorno presidencial se ha insistido en que la difusión de estas imágenes busca un impacto político más que aportar información nueva sobre el caso.

Fuente: Tribuna del Yaqui