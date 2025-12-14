Detienen a presunto implicado en TIROTEO en la Universidad Brown que dejó 2 de muertos

Rhode Island, Estados Unidos.- Autoridades de Estados Unidos (EU) notificaron la detención de una persona presuntamente implicada en el tiroteo ocurrido en la Universidad Brown, en Providence, Rhode Island, hecho que dejó dos estudiantes muertos y al menos nueve más heridos la tarde del sábado 13 de diciembre de 2025. Aún no se sabe si el gatillero sería estudiante, exalumno o externo a la institución.

De acuerdo con los primeros reportes, la captura se realizó durante la mañana de este domingo 14 de diciembre de 2025, tras un amplio operativo de seguridad desplegado en el campus universitario y zonas aledañas. Asimismo, el alcalde de Providence, Brett Smiley, confirmó la detención durante una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por mandos policiales estatales y municipales. Con ello, las autoridades señalaron que no se busca a más personas relacionadas con el ataque.

La balacera se desató este sábado en la Universidad de Brown. Foto: Facebook

¿Qué se sabe sobre el responsable de este nuevo tiroteo en EU?

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad de la Universidad muestran a un individuo vestido de negro, el cual, tras presuntamente desatar la balacera, se alejó del lugar. Su rostro no es visible, por lo que las autoridades aún investigan su identidad completa y su posible vínculo con la universidad. Testigos señalaron que el sospechoso aparentaba tener alrededor de 30 años y que podría haber utilizado una máscara de camuflaje.

Así ocurrió la balacera en la Universidad de Brown

Según los reportes de medios estadounidenses, el tiroteo ocurrió alrededor de las 16:00 horas, tiempo local, del día de ayer, en el edificio de ingeniería de la Universidad Brown, una institución perteneciente a la Ivy League. La escuela se encuentra en plena temporada de exámenes finales, lo que provocó pánico entre estudiantes y personal académico.

We have detained a person of interest in connection with yesterdays shooting at Brown. The shelter in place has been lifted. — Providence Police (@ProvidenceRIPD) December 14, 2025

La presidenta de la Universidad Brown, Christina Paxson, informó que diez de las personas heridas eran estudiantes, mientras que otra resultó lesionada por fragmentos derivados del ataque, sin que se confirmara su estatus académico. Las víctimas fueron trasladadas a distintos hospitales de la zona. Hasta ahora, el número de muertos se mantiene en dos.

Tras el tiroteo, el campus quedó prácticamente paralizado. Estudiantes permanecieron refugiados durante horas, algunos ocultos bajo escritorios y otros evacuados por agentes con equipo táctico hacia centros deportivos habilitados como refugios temporales. Luego de que la Policía de Providence notificara que el sospechoso fue detenido en las primeras horas del día, se logró levantar la orden de confinamiento.

Fuente: Tribuna del Yaqui