El ultraderechista José Antonio Kast gana la presidencia de Chile con amplia ventaja sobre Jeannette Jara

Santiago de Chile, Chile.- El ultraderechista José Antonio Kast se impuso este domingo 14 de diciembre de 2025 en las elecciones presidenciales de Chile, al derrotar por un amplio margen a la candidata de centroizquierda, Jeannette Jara, de acuerdo con los resultados oficiales entregados por el Servicio Electoral de Chile (Servel).

Con el 83.43 por ciento de las mesas escrutadas, Kast, abanderado del Partido Republicano, alcanzó el 58.61 por ciento de los votos, frente al 41.39 por ciento obtenido por Jara, una diferencia cercana a los 20 puntos porcentuales que el organismo electoral calificó como irremontable.

Tras conocerse los resultados, Jeannette Jara reconoció su derrota y se comunicó telefónicamente con Kast para felicitarlo, en apego a la tradición democrática del país. Posteriormente, escribió en su cuenta de X, antes Twitter: "La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el presidente electo para desearle éxito por el bien de Chile".

Kast, abogado y político chileno de 59 años, es líder del Partido Republicano y ha sido diputado durante cuatro periodos consecutivos. De ascendencia alemana, fue concejal en la comuna de Buin y candidato presidencial en 2017, 2021 y 2025. En 2019 fundó el Partido Republicano, tras encabezar el movimiento Acción Republicana, y es conocido por su postura ultraconservadora y de extrema derecha.

Con este resultado, Kast se convertirá en el primer dirigente identificado abiertamente con el pinochetismo en llegar al Palacio de La Moneda desde el retorno a la democracia. Recibirá la banda presidencial el próximo 11 de marzo de manos del actual mandatario, Gabriel Boric, quien lo derrotó en las elecciones de 2021.

La campaña presidencial estuvo marcada principalmente por el debate sobre la inseguridad y la migración irregular. Aunque Chile continúa siendo uno de los países más seguros de la región, Kast capitalizó el descontento ciudadano al prometer una política de "mano dura", que incluye el fortalecimiento del control fronterizo, expulsiones masivas de migrantes, la tipificación de la migración irregular como delito y la construcción de cárceles de máxima seguridad para líderes del narcotráfico.

Entre sus principales propuestas destaca la creación de un 'Gobierno de emergencia' para enfrentar lo que considera la mayor crisis de seguridad en la historia reciente del país, así como la implementación de un programa de corte neoliberal con recortes al gasto público. De acuerdo con la Constitución chilena, el presidente de la República funge como jefe de Estado y de Gobierno, representa al país en el exterior, dirige la administración pública, nombra a los ministros y tiene facultades para impulsar y promulgar leyes, responsabilidades que Kast asumirá oficialmente a partir de marzo próximo.

BORIC LLAMA A JOSÉ ANTONIO KAST PARA FELICITARLE POR SU VICTORIA



Con el 95,18% de las mesas escrutadas, Kast alcanza el 58,30% de los votos, superando a su contrincante, la izquierdista Jeannette Jara, que tiene el 41,70%.https://t.co/Gycvo7kcqm https://t.co/2l6yhqEhd0 pic.twitter.com/R8cTY28UbC — RT en Español (@ActualidadRT) December 14, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui