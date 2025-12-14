Tiroteo durante celebración judía en Bondi Beach, Sídney, deja más de 10 muertos: Acusan TERRORISMO

Nueva Gales del Sur, Australia.- La tarde de este domingo, elementos de distintos órdenes del Gobierno australiano, así como personal de Servicios de Emergencia, desplegaron un amplio operativo de seguridad en Bondi Beach, en la ciudad de Sídney, luego de que se reportara un brutal ataque armado en una celebración de la festividad judía de Jánuca. Este hecho que fue calificado por las autoridades como un acto terrorista.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron este domingo 14 de diciembre de 2025, durante una actividad pública realizada por la tarde en una de las playas más concurridas de Australia, cuando hombres armados abrieron fuego contra la multitud que participaba en el evento; presuntamente, el tiroteo duró alrededor de 10 minutos. Reportes señalan que en el lugar se encontraban alrededor de mil personas.

Tiroteo durante festividad judía en Sídney es calificado como acto terrorista. Foto: Facebook

Confirman más de 10 muertos en masacre de Sídney

Las autoridades confirmaron que al menos 12 personas perdieron la vida y casi 30 resultaron heridas, entre ellas dos agentes de Policía, quienes fueron trasladados a hospitales de la zona. Por otra parte, señalaron que uno de los presuntos agresores murió en el sitio tras ser abatido por las fuerzas de seguridad, mientras que otro se encuentra en estado crítico bajo custodia médica. La policía informó que se investiga la posible participación de un tercer individuo armado.

Como parte del operativo, unidades especializadas en explosivos inspeccionaron varios objetos sospechosos, ante la posibilidad de que se tratara de artefactos improvisados. Presuntamente, se encontró una bomba en un vehículo, el cual sería propiedad del criminal abatido, sin embargo, las autoridades no han compartido más detalles sobre este hecho.

Las autoridades ya investigan el móvil de esta masacre. Personal de inteligencia reveló que uno de los agresores ya habría sido identificado por los servicios de seguridad, sin embargo, fue considerado una amenaza inmediata.

#Mundo | Tragedia en Australia

Al menos 11 personas muri3ron y 29 resultaron heridas tras un ataque @rmado durante una celebración judía en la playa de Bondi, en Sydney.



Las autoridades australianas calificaron el hecho como ataque terrorista.



uD83DuDD2B Dos hombres armados… pic.twitter.com/kYCwMZreSy — Radio Ñandutí (@nanduti) December 14, 2025

Reacción del Primer Ministro de Australia

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, convocó de inmediato al Consejo de Seguridad Nacional y condenó los hechos, al señalar que se trató de un ataque dirigido contra la comunidad judía en una fecha significativa para su fe. De igual forma, distintos líderes internacionales y organizaciones religiosas también expresaron su rechazo a la violencia, mientras que grupos musulmanes en Australia también condenaron el atentado y pidieron que los responsables enfrenten la justicia.

Las investigaciones continúan para esclarecer la motivación del ataque y determinar si existen más personas involucradas.

Fuente: Tribuna del Yaqui