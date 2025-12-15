Autoridades federales de Estados Unidos frustran presunto ataque terrorista con bombas en California

Washington, Estados Unidos.- Las autoridades federales anunciaron hoy lunes 15 de diciembre de 2025, la detención de cuatro presuntos integrantes de un grupo extremista, acusados de planear atentados con bombas coordinados durante la celebración de Año Nuevo en el sur de California.

De acuerdo con una denuncia penal federal presentada el pasadoq sábado, los sospechosos fueron arrestados la semana pasada en Lucerne Valley, una comunidad desértica al este de Los Ángeles, donde presuntamente realizaban pruebas con artefactos explosivos improvisados como parte de los preparativos para los ataques.

Detención

Según informaron las autoridades, los detenidos formarían parte de un grupo descrito como 'de extrema izquierda, propalestino, antigubernamental y anticapitalista'. La fiscal general Pam Bondi indicó en una publicación en la red social X que el grupo planeaba una serie de explosiones en distintas zonas de California, así como ataques dirigidos contra agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Detienen a cinco presuntos extremistas

Tras una intensa investigación, el Departamento de Justicia, en coordinación con el FBI, evitó lo que habría sido un complot terrorista masivo y atroz en el Distrito Central de California, que incluye los condados de Los Ángeles y Orange", señaló Bondi.

En documentos judiciales se identificó a los cuatro detenidos en California como Audrey Illeene Carroll, Zachary Aaron Page, Dante Gaffield y Tina Lai. Cada uno enfrenta cargos que incluyen conspiración y posesión de un artefacto explosivo.

El plan, denominado 'Operación Sol de Medianoche', contemplaba la colocación simultánea de mochilas con explosivos caseros en cinco ubicaciones distintas el 31 de diciembre. Los objetivos habrían sido dos empresas estadounidenses, cuyos nombres no fueron revelados en los documentos judiciales. El FBI señaló que el grupo, identificado como 'Turtle Island Liberation Front', viajó al desierto de Mojave durante el fin de semana para realizar pruebas de detonación, momento en el que fueron detenidos por agentes federales.

Además, el director del FBI, Kash Patel, informó sobre la detención de un quinto individuo en Nueva Orleans, presuntamente vinculado al mismo grupo extremista, quien estaría planeando un ataque violento independiente. Las investigaciones también revelan que dos de los detenidos discutieron planes para atacar a agentes y vehículos de ICE en los meses de enero y febrero del próximo año, con la intención de 'acabar con algunos y asustar al resto'.

Amazing investigative work saving lives… @FBILosAngeles @FBINewOrleans @TheJusticeDept great local partners and more stop what could’ve been a deadly New Year’s Eve attack. Thank you to our dedicated teams working 24/7 all across the country to defend the homeland. pic.twitter.com/9WyyctndY2 — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) December 15, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui.