En medio del luto por el asesinato de Rob Reiner, Donald Trump lanza duras acusaciones contra el cineasta

Washington, Estados Unidos.- Tras confirmarse las muertes de Rob y Michele Reiner, una pareja de reconocidas personalidades de Hollywood, este lunes 15 de diciembre de 2025 se pronunció sobre el caso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pese a que se trata de un asunto sumamente delicado, debido a que hasta el momento se presume que ambos fueron víctimas de un asesinato, todo parece indicar que al mandatario le interesó más la enemistad que mantenía con el cineasta que la tragedia en sí.

Lo anterior se desprende de una publicación realizada en su perfil de Truth Social, donde acusó al fallecido artista de tener una extraña obsesión con su persona, señalando que dicha paranoia habría afectado a otras personas a su alrededor, mientras que él, por su parte, continuaba avanzando en los proyectos de transformación que ha impulsado desde el inicio de su segunda administración al frente del gobierno estadounidense.

"Anoche ocurrió algo muy triste en Hollywood. Rob Reiner, un director de cine y estrella de comedia que alguna vez fue muy talentoso, pero que estaba atormentado y en crisis, falleció junto con su esposa, Michele", escribió el empresario del sector inmobiliario, para después agregar: "Fue conocido por haber llevado a la gente a la locura debido a su furiosa obsesión con el presidente Donald J. Trump, con una paranoia evidente que alcanzó nuevos niveles a medida que la Administración Trump superaba todas las metas y expectativas de grandeza", aseveró.

"La ira que provocó en otros por su enorme, obstinada e incurable aflicción con una enfermedad mentalmente paralizante conocida como el Síndrome de Trastorno por Trump", puntualizó el funcionario en su mensaje.

Publicación de Donald Trump

¿De dónde proviene esta enemistad?

En una entrevista reciente, Reiner criticó los intentos del político por influir en las decisiones de las grandes empresas de entretenimiento; además, fue más allá al comparar las acciones de su administración con la era del macartismo. Cabe señalar que el cineasta era simpatizante del Partido Demócrata y solía utilizar su profesión para apoyar causas liberales, además de organizar recaudaciones de fondos.

Funcionarios critican a Donald Trump

Las declaraciones del presidente no fueron bien recibidas por el republicano de Kentucky, Thomas Massie, quien expresó: "Independientemente de cómo te sintieras acerca de Rob Reiner, este es un discurso inapropiado e irrespetuoso sobre un hombre que acaba de ser brutalmente asesinado", escribió en X (antes Twitter). Por su parte, Marjorie Taylor Greene, republicana de Georgia, también respondió al mandatario: "Esta es una tragedia familiar, no se trata de política ni de enemigos políticos".

Fuente: Tribuna del Yaqui