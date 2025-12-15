Estalla HUELGA indefinida en el Museo del Louvre de París: TODO lo que debes saber

París, Francia.- El Museo del Louvre, considerado uno de los recintos culturales más emblemático del planeta, atraviesa una nueva polémica. Este lunes 15 de diciembre, suspendió su apertura tras el estallido de una huelga indefinida encabezada por sus trabajadores. La protesta, respaldada de forma unánime por el personal, pone en el centro del debate las condiciones laborales, la falta de personal y el deterioro de las instalaciones del histórico edificio ubicado en París, Francia.

La paralización del museo, no anticipada, tuvo un impacto inmediato entre miles de visitantes que ya contaban con boletos adquiridos para esta jornada. A la fecha de publicación de esta nota, las autoridades no han señalado qué medidas tomarán por este hecho.

El Museo del Louvre está en huelga desde este lunes. Foto: Facebook

Trabajadores exigen mejoras estructurales en el Louvre

La decisión de mantener el paro fue tomada durante una asamblea general en la que participaron alrededor de 400 empleados, una cifra que los propios sindicatos calificaron como sin precedentes. Los representantes sindicales señalaron que, pese a anuncios recientes del Gobierno de Francia sobre posibles ajustes presupuestales, no existen garantías claras que aseguren mejoras reales en las condiciones de trabajo ni en la operación cotidiana del museo.

Desde el exterior del recinto, frente a la icónica pirámide de cristal, voceros sindicales advirtieron que, bajo el escenario actual, resulta inviable reabrir el museo sin poner en riesgo tanto al personal como al público.

Dirección del museo, bajo presión

La huelga ocurre tras semanas de tensiones entre los trabajadores y la administración del Louvre, encabezada por su directora, Laurence des Cars. Los sindicatos acusan a la dirección de priorizar grandes exposiciones y eventos internacionales por encima del mantenimiento estructural del edificio y el fortalecimiento de las áreas operativas.

Aunque la ministra de Cultura de Francia, Rachida Dati, anunció la intención de frenar recortes financieros, los empleados insisten en que los recursos deben destinarse directamente a reforzar la plantilla laboral, mejorar la seguridad y atender el desgaste del inmueble, cuya antigüedad representa un desafío constante.

El Museo del Louvre, en Paris, #Francia, cerró sus puertas este lunes 15 de diciembre luego de que las y los trabajadores del recinto aprobaron por unanimidad una huelga por las condiciones de trabajo deterioradas y los recursos insuficientes

Asimismo, este paro de labores se da luego el polémico robo millonario ocurrido hace unos meses. Este evento también evidenció las condiciones de seguridad en las que se encuentra el Museo de Louvre, sin embargo, las autoridades no han reforzado esta área ni han dado capacitaciones a los empleados.

Mientras continúan las negociaciones, el futuro del museo permanece en incertidumbre. La reapertura dependerá de que se presenten compromisos concretos que atiendan las demandas de quienes hacen posible el funcionamiento diario del recinto cultural más famoso del mundo.

Fuente: Tribuna del Yaqui