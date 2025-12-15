Papa León XIV acepta visitar México, confirma presidenta Sheinbaum: FECHA, por definirse

Ciudad de México.- México recibirá próximamente al Papa León XIV, la máxima autoridad De la Iglesia Católica. La primera presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el sumo pontífice aceptó la invitación para venir al país, luego de mantener una conversación telefónica hace unos días. No obstante aún hay detalles por definir, como la fecha en la arribará a la República Mexicana y su agenda.

El anuncio se compartió durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este lunes 15 de diciembre de 2025, realizada en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional. La jefa del Ejecutivo Federal mexicano, al ser cuestionada sobre la conversación telefónica que sostuvo con el líder de la Iglesia Católica el pasado viernes 12 de diciembre (Día de la Virgen), señaló que esta se desarrolló en un ambiente cordial y de apertura.

#Nacional | Todavía no hay fecha para la visita del papa León XIV a México, pero sí expresó su voluntad de que todos participen para la pacificación de algunas zonas del país, expresó la presidenta Sheinbaum uD83DuDDE3?uD83DuDED0 pic.twitter.com/TmVpARgQ9Y — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 15, 2025

Sheinbaum Pardo destacó que el Papa León XIV se mostró receptivo y sensible durante la llamada, en la que se le reiteró la invitación formal para visitar territorio mexicano. De acuerdo con la presidenta, el Pontífice expresó su disposición para realizar el viaje y señaló que más adelante se revelará la fecha oficial.

La comunicación, explicó, fue gestionada con rapidez y permitió abordar temas de interés común, además de fortalecer el diálogo entre el Gobierno de México y la Iglesia Católica.

Disposición del Vaticano para colaborar en la pacificación

Durante la conversación, el Papa León XIV manifestó su interés en que la Iglesia Católica contribuya, dentro del marco legal de cada país, a los esfuerzos de pacificación y reducción de la violencia. La mandataria también indicó que este planteamiento coincide con la visión de su administración, que busca la participación de distintos sectores sociales, religiosos y civiles en la construcción de la paz.

La presidenta subrayó que estos esfuerzos no se limitan a una sola iglesia, sino que incluyen a diversas expresiones religiosas y también a quienes no profesan una fe, bajo un enfoque de respeto y colaboración.

Programas sociales y vínculo con la Iglesia Católica

En este contexto, Sheinbaum adelantó que se fortalecerán iniciativas conjuntas con la Iglesia Católica, como el programa 'Sí al desarme, sí a la paz', el cual fue mencionado durante la conversación con el Papa. Según relató, el pontífice mostró interés en este tipo de acciones y envió un mensaje de saludo al pueblo mexicano.

La mandataria aclaró que no se abordaron temas específicos más allá de la voluntad general de colaborar en favor de la paz y la cohesión social en algunas regiones del país.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'