Reanudan diálogos en Estados Unidos para un acuerdo de paz en Ucrania

Washington.- Los diálogos entre negociadores de Ucrania y Estados Unidos sobre un marco para un acuerdo de paz con Rusia mantendrán (hoy) un segundo día de conversaciones en Berlín sobre un plan destinado a poner fin a la guerra de Rusia, con garantías de seguridad aliadas para Kiev como eje central de las negociaciones.

Al menos unos 10 líderes europeos también prevén asistir a una cumbre este lunes junto con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El presidente Volodímir Zelenski y su equipo mantuvieron más de cinco horas de conversaciones en la Cancillería Federal de Alemania ayer domingo con funcionarios estadounidenses encabezados por el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump.

Las partes abordaron el territorio de Ucrania, ya que Estados Unidos respalda una exigencia rusa para que Kiev se retire de zonas de la región oriental de Donetsk que las fuerzas de Moscú no han logrado tomar desde 2014, dijo una persona familiarizada con el asunto. Zelenski rechazó repetidamente la exigencia y, junto con aliados europeos, insiste en un alto al fuego a lo largo de la actual línea de contacto, dijo la persona, que pidió no ser identificada por tratar temas delicados.

El presidente ucraniano señaló que Kiev podría dar un paso atrás en su objetivo de largo plazo de unirse a la OTAN si alcanzara acuerdos bilaterales de seguridad con Estados Unidos, países europeos y otros Estados, incluidos potencialmente Canadá y Japón. Esos acuerdos funcionarían de manera similar al compromiso de defensa mutua del Artículo 5 de la OTAN para evitar "otro episodio de agresión rusa", dijo Zelenski a periodistas el domingo.

"Rusia tiene que saber que estaremos del lado de Ucrania", dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, a la emisora 'Deutschlandfunk' este lunes. "Tenemos que trabajar hacia una solución sostenible para el futuro". La delegación estadounidense dijo en un comunicado que se había logrado un gran avance, con debates en profundidad sobre el plan de paz de 20 puntos, las agendas económicas y otros asuntos.

Ucrania ha buscado unirse a la OTAN durante años como forma de proteger su independencia, aunque Estados Unidos y algunos Estados europeos se han mostrado reacios a apoyar su ingreso ante la hostilidad rusa. El presidente ruso, Vladímir Putin, ha exigido reiteradamente que Ucrania renuncie a su objetivo de adhesión como parte de cualquier acuerdo de paz. La administración Trump ya ha descartado apoyar la entrada de Ucrania en la alianza de defensa.

Rusia no está presente en las conversaciones de Berlín y Putin no ha mostrado indicios de retroceder en sus exigencias maximalistas en Ucrania, incluidas las territoriales.

Fuente: Tribuna del Yaqui