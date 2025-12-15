Trump firma orden para clasificar al fentanilo como un "arma de destrucción masiva"

Washington, Estados Unidos.- Donald Trump firmó este lunes 15 de diciembre de 2025 una orden ejecutiva que clasifica el fentanilo como un "arma de destrucción masiva" como parte de su campaña en curso contra el contrabando de drogas. "Hoy doy un paso más para proteger a los estadounidenses del flagelo del fentanilo mortal que está inundando nuestro país", afirmó.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), más de 250 mil personas murieron solo entre 2021 y 2023 por sobredosis relacionadas con los opioides sintéticos, principalmente fentanilo. "Si esto fuera una guerra, sería una de las peores guerras; creo que en los últimos cinco o seis años han muerto entre 200 mil y 300 mil personas al año (a causa del fentanilo). Se habla de 100 mil, que es mucha gente, pero la cifra es mucho mayor", señaló Trump.

El mandatario de Estados Unidos anunció la firma de la orden en un evento celebrado para condecorar a militares por su labor defendiendo la frontera con México. El mandatario declaró que "no cabe duda de que los adversarios de Estados Unidos están traficando fentanilo a Estados Unidos, en parte porque quieren matar a estadounidenses".

El republicano destacó que durante su mandato se ha logrado, según él, "una reducción del 50 por ciento en la cantidad de fentanilo que cruza la frontera", y aseguró que China está "colaborando estrechamente" con Estados Unidos "para reducir el número y la cantidad de fentanilo que se envía". El mandatario afirmó que, aunque se ha logrado una disminución considerable en el ingreso de esta sustancia al país, los resultados aún no son suficientes. "Hemos reducido las cifras, pero el objetivo es llevarlas a un nivel aceptable, y eso ocurrirá pronto", sostuvo.

El documento oficial advierte que el fentanilo ilícito debe ser considerado más cercano a un agente químico que a una droga convencional, y señala que su producción y comercialización por cárteles y organizaciones extranjeras sirve para financiar actividades violentas, incluidas ejecuciones, acciones terroristas e insurgencias, lo que representa un riesgo directo para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Fuente: Tribuna del Yaqui