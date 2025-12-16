Estados Unidos ofrece a Ucrania garantías de seguridad "nivel platino" a cambio de ceder territorio

Washington.- Estados Unidos afirmó que las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania lograron avances sustanciales durante 2 días de conversaciones en Berlín, en las que Washington ofreció a Kiev garantías de seguridad de "nivel platino". "similares a las de la OTAN", en las que participaría Europa, frente a posibles nuevas agresiones de Rusia.

Este es el balance de las reuniones mantenidas el domingo y este lunes en Berlín por el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, y los emisarios del presidente estadounidense, Donald Trump, a las que siguió una reunión de líderes europeos con el canciller alemán, Friedrich Merz, como anfitrión, para arropar al ucraniano.

Emisarios de Trump

Ante la exigencia de Trump de ceder territorio, trasladada por sus emisarios el enviado especial Steve Witkoff y el yerno del presidente, Jared Kushner, el presidente ucraniano se esforzó por mantener la compostura y dijo que las conversaciones "no fueron fáciles, pero sí productivas". El domingo, el propio Zelenski había anunciado la disposición de su país a abandonar por ahora la aspiración a ingresar en la OTAN a cambio de garantías de seguridad "sólidas y vinculantes "por parte de Occidente. La no pertenencia de Ucrania a la OTAN es una "piedra angular" de toda negociación, recalcó el Kremlin este mismo lunes.

Tras las conversaciones de sus emisarios en Berlín Trump dice en Washington que "ahora estamos más cerca que nunca" de un acuerdo de paz en Ucrania. En rueda de prensa, el canciller alemán Merz aseguró que "se ha llegado a un acuerdo para que el alto el fuego se garantice mediante garantías sustanciales de seguridad jurídica y material por parte de Estados Unidos y Europa; este es un acuerdo verdaderamente trascendental y sustancial, algo que no teníamos antes".

uD83CuDDFAuD83CuDDF8uD83CuDDF7uD83CuDDFAuD83DuDCA5uD83CuDDFAuD83CuDDE6 EEUU ofreció a Ucrania garantías de seguridad a cambio de concesiones territoriales, Axios

Se informa que se trata de garantías de protección del tipo del artículo 5 de la OTAN, aprobadas por el Senado de EEUU Washington promete una rápida adhesión a la UE y miles de pic.twitter.com/7tjPgQflwV — MarianuD83CuDDF7uD83CuDDFAuD83CuDDE8uD83CuDDF3 (@marianpy1) December 16, 2025

Cuando la noche caía en Europa y después de que Trump hablara desde Washington por videoconferencia con Zelenski y los socios europeos, congregados en una cena en Berlín, el presidente estadounidense dijo en la Casa Blanca que había tenido "una muy buena conversación" con los europeos, y que "ahora estamos más cerca que nunca" de un acuerdo de paz en Ucrania.

En busca de arropar a Zelenski frente a la inclinación de Trump por contentar a Putin, los europeos presentes en Berlín alabaron en un comunicado los "avances significativos" en los esfuerzos para lograr la paz, e insistieron en defender una "fuerza multinacional" europea apoyada por Estados Unidos en caso de alto el fuego, unas garantías vinculantes y un cese de hostilidades supervisado por Washington.

En cuanto a la reconstrucción de Ucrania, explicaron que se trabaja en un plan diseñado por el fondo estadounidense BlackRock y el Banco Mundial. "Se está elaborando un gran plan sobre cómo traer de vuelta a la gente al país y cómo garantizar un gobierno bueno y transparente", explicaron. Los próximos pasos incluirían nuevas reuniones técnicas en Miami (Estados Unidos) y un posible viaje de los emisarios a Rusia, concluyeron.

Fuente: Tribuna del Yaqui