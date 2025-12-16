Maduro advierte al presidente de Chile, José Antonio Kast: "Cuidadito le toque un pelo a un venezolano"

Caracas, Venezuela.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió al mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, que evite meterse con los migrantes venezolanos en ese país, en medio de los señalamientos que, asegura, está haciendo contra sus compatriotas.

"Usted podrá ser pinochetista convicto y confeso, pero cuidadito le toca un pelo a un venezolano; los venezolanos se respetan. ¡Cuidadito! Escúcheme bien, oyó, que el que se mete con Venezuela se seca y usted se puede secar aceleradamente, señor Kast", dijo el gobernante en su programa de televisión 'Con Maduro'.

uD83CuDDFBuD83CuDDEAuD83CuDDE8uD83CuDDF1 | Nicolás Maduro le advierte al presidente electo de Chile, José Antonio Kast: "Cuidadito le toca un pelo a un venezolano".



Yo le propongo que se lleve Los venezolanos a su país y así Los pueda protejer antes de amenazar uD83EuDD21uD83EuDD21 pic.twitter.com/nt81gp9hay — Dan-i-El (@Danielibertari0) December 16, 2025

"Dejo quieto a quien quieto está", insistió Maduro al criticar el discurso del ultraderechista sobre los migrantes, quienes, dijo, tienen "derechos y la constitución chilena se los debe garantizar". Maduro invitó a sus compatriotas a volver al país y anunció un plan especial de apoyo para los venezolanos en Chile que quieran regresar a través del programa gubernamental 'Vuelta a la Patria', que estará coordinado por la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, y la presidenta de ese plan, Camilla Fabri.

"Si yo pudiera enviar 100 aviones para traérmelos en boletos gratis a toditos, lo haría mañana, como nos estamos trayendo a todos los migrantes de Estados Unidos, liberándolos y rescatándolos del presidio; todo el que se quiera regresar tendrá nuestro apoyo decidido", añadió.

Antes de su llegada a Argentina, en donde se reunirá con Javier Milei, el presidente electo de Chile, consultado por la prensa por los dichos de Maduro, dijo "me tienen sin cuidado". "Yo quiero que se termine la dictadura en Venezuela. No puede ser que más de ocho millones hayan sido obligados a salir del país, por hambre, por peligro, y eso tiene que terminar", dijo Kast. Previamente, Maduro aseguró que el 'nazifascismo' pretende "imponerse otra vez" en Chile.

uD83CuDDE8uD83CuDDF1 | José Antonio Kast, presidente electo de Chile, prometió "romper relaciones con las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua".pic.twitter.com/OOJnIAQNyi — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 16, 2025

Sin embargo, Kast se convertirá en marzo en el primer pinochetista en llegar al poder tras el fin de la dictadura hace 35 años luego de imponerse en las 16 regiones del país y cerrar la segunda victoria en segunda vuelta más amplia desde el retorno a la democracia (la primera fue la de Michelle Bachelet contra Evelyn Matthei en 2013).

Uno de los ejes centrales de Kast es el tema migratorio; centró su discurso en la expulsión de inmigrantes en situación irregular, aunque durante la campaña fue moderando el tono y llegó a plantear que buscaba "invitarlos a salir" del país. También defiende el uso de la fuerza del Estado en los casos necesarios en la frontera. Asimismo, se comprometió a sancionar a los empleadores que contraten inmigrantes irregulares y prohibirá alquilar viviendas a este tipo de inmigrante.

uD83DuDEA8| Donald Trump sobre el triunfo de Jose Antonio Kast: "Justo ahora me entero que en Chile también ganó el candidato que apoyamos, que tampoco estaba puntero y terminó ganando fácilmente, así que ansío mostrarle mis respetos pronto". uD83CuDDFAuD83CuDDF8 pic.twitter.com/8W8qoBRPlZ — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) December 15, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui