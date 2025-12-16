Trump continuará la destrucción de embarcaciones hasta que Maduro 'se rinda': Casa Blanca

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pretende continuar con la destrucción de embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico en el Caribe hasta que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, 'se rinda', afirmó la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, en una entrevista publicada este martes 16 de diciembre de 2025 por la revista Vanity Fair.

De acuerdo con la funcionaria, desde septiembre las fuerzas estadounidenses han desplegado una operación militar de gran escala en el mar Caribe y el océano Pacífico, cerca de las costas de Venezuela y Colombia, que ha resultado en la destrucción de alrededor de una veintena de lanchas. Washington asegura que dichas embarcaciones transportaban drogas y pertenecían a organizaciones calificadas como 'narcoterroristas'. Sin embargo, las operaciones han dejado más de 80 personas muertas, en lo que organismos críticos califican como ejecuciones extrajudiciales.

(Trump) quiere seguir haciendo estallar barcos hasta que Maduro se dé por vencido", declaró Wiles, palabras que, según la revista, contradicen la postura oficial del gobierno estadounidense, que sostiene que estas acciones se limitan a la interdicción del narcotráfico y no buscan un cambio de régimen en Venezuela.

Acusaciones

La administración Trump acusa a Maduro de liderar el llamado Cartel de los Soles, una supuesta red de narcotráfico que, según Washington, opera desde las más altas esferas del poder venezolano. Caracas ha rechazado de forma categórica estas acusaciones, que califica de 'invento', mientras Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura del presidente venezolano.

Trump ha advertido que 'pronto' podrían iniciarse operaciones contra el narcotráfico dentro del territorio venezolano. En respuesta, Maduro ha llamado a la población a organizarse en milicias ciudadanas y mantenerse alerta ante lo que considera una amenaza directa de Estados Unidos.

El lunes, el mandatario venezolano expresó su confianza en que el pueblo estadounidense frenará a lo que denominó 'locos guerreristas' que buscan provocar una guerra en Suramérica. Durante su programa televisivo 'Con Maduro +', aseguró que diversos movimientos sociales, sindicatos, iglesias y líderes políticos en Estados Unidos defienden la paz y el respeto a la soberanía venezolana.

