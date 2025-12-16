ÚLTIMA HORA: Fuerzas militares de EU bombardean tres embarcaciones en el Pacífico, reportan 8 muertos

Washington.- Las fuerzas militares de Estados Unidos atacaron tres embarcaciones en el Océano Pacífico que presuntamente se dedicaban al narcotráfico, la operación dejó varias personas muertas, así lo informó el Comando Sur. Fue mediante redes sociales que el Comando Sur de Estados Unidos informó que por orden de Pete Hegseth se llevaron a cabo ataques cinéticos a tres embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas en aguas internacionales.

Según las investigaciones, se confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas por estar involucradas en actividades de narcotráfico. Durante el ataque murieron ocho personas, tres en la primera embarcación, dos en la segunda y tres en la tercera. En el video se puede ver los tres botes separados flotando en el agua antes de que cada uno sea atacado.

AHORA

En operaciones EEUU bombardeó 3 embarcaciones en el Pacífico Oriental.

Fueron eliminados 8 hombres, 3 en la primera embarcación, 2 en la segunda y 3 en la tercera. pic.twitter.com/6OrXYCUel1 — Jorge Taranto (@jorgebaroni) December 16, 2025

Además, se estima que al menos 95 personas han muerto durante los ataques contra embarcaciones sospechosas por traficar con drogas. El gobierno de Donald Trump ha señalado que el objetivo de estas operaciones es frenar el narcotráfico. La administración de Trump ha calificado a los muertos como "combatientes ilegales" y ha reivindicado la capacidad de realizar ataques letales sin revisión.

Los bombardeos han venido acompañados de un despliegue militar en el Caribe con el portaaviones más grande del mundo y buques de guerra. "La inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y estaban involucradas en actividades de narcotráfico", señaló el Comando Sur de Estados Unidos en una publicación en X.

En medio de la creciente tensión y el escrutinio del Congreso, el Ejército de EE.UU. lanzó un nuevo ataque contra 3 embarcaciones en el Pacífico Oriental. La operación, justificada por Trump como guerra contra el narcotráfico, dejó 8 muertos#Narcotráfico #Pacífico #Trump pic.twitter.com/9T9yKFsD97 — euronews español (@euronewses) December 16, 2025

La publicación en redes del Comando Sur incluye imágenes de video de tres botes separados flotando en el agua antes de que cada uno sea alcanzado por los ataques. Cabe mencionar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insiste en que el objetivo es combatir el narcotráfico, mientras que su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, afirma que se trata de un pretexto para un cambio de régimen en Caracas.

La Organización de las Naciones Unidas instó a Estados Unidos a detener los ataques a supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico oriental, y fustigó lo ocurrido como "ejecuciones extrajudiciales". Familiares de las víctimas dicen que algunos de ellos eran simples pescadores.

Fuente: Tribuna del Yaqui