Autoridades desconocen el paradero del abogado Víctor Manuel Álvarez Puga

Ciudad de México.- El paradero del abogado mexicano Víctor Manuel Álvarez Puga es actualmente desconocido. El litigante, acusado en México de delincuencia organizada, lavado de dinero y evasión fiscal, estuvo bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos desde septiembre pasado por una falta administrativa relacionada con su estatus migratorio. No obstante, su nombre dejó de aparecer a principios de diciembre en el Sistema de Localización de Detenidos en Línea de dicha agencia.

Hasta el momento, ni autoridades mexicanas ni estadounidenses han informado de manera oficial si Álvarez Puga fue liberado, trasladado a otra autoridad en Estados Unidos o deportado a México. Tampoco sus abogados han emitido declaraciones públicas al respecto.

Contexto

Álvarez Puga y su esposa, la conductora Inés Gómez Mont, cuentan con órdenes de aprehensión en México desde septiembre de 2021. Ambos son señalados por la Fiscalía General de la República como presuntos responsables de encabezar una red dedicada al lavado de dinero y a la evasión fiscal mediante empresas que simulaban operaciones comerciales. De acuerdo con las investigaciones, la red habría participado en el desvío de casi tres mil millones de pesos de la Secretaría de Gobernación en 2016, recursos que estaban destinados a la modernización del sistema penitenciario federal.

Según la Fiscalía, parte del dinero desviado fue transferido a través de diversas operaciones financieras y una fracción terminó en cuentas vinculadas al matrimonio. Por estos hechos, la Interpol emitió una ficha roja para su localización y detención en el extranjero.

El abogado fue detenido por ICE el 24 de septiembre de este año con base en una orden migratoria. Desde entonces, inició un proceso legal para evitar su deportación a México y presentó una solicitud de asilo en Estados Unidos, en la que argumentó que enfrenta persecución política en su país de origen. Documentos del proceso migratorio señalan que Álvarez Puga se encontraba en territorio estadounidense desde enero de 2021.

Fuente: Tribuna del Yaqui