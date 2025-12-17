El ganador del torneo podrá influir en la historia de Sweetie Fox

Ciudad de México.- La plataforma Mostbet lanzó un torneo para el nuevo juego Sweetie Road. Es un proyecto dinámico cuyos premios principales incluyen un viaje a una feria internacional en Berlín y la oportunidad de asumir el papel de guionista del próximo video de Sweetie Fox.

El torneo temático se lleva a cabo en el juego exclusivo Sweetie Road, desarrollado especialmente para Mostbet. El personaje principal aparece representado con la imagen de la embajadora de la empresa, la reconocida modelo Sweetie Fox.

El usuario podrá guiar al personaje por una carretera llena de tráfico, recogiendo multiplicadores y decidiendo cuándo arriesgarse. El juego está diseñado en un formato ligero y muy entretenido. El torneo funciona bajo el sistema de una tabla de posiciones: los participantes van acumulando multiplicadores y suben en el ranking. Entre mejor sea el resultado final, mayores serán las posibilidades de llevarse premios valiosos.

“¡Me encantan los retos y las ideas atrevidas! Este torneo trata justamente de eso: demostrar grandes resultados y ganarse premios. Y junto con el jugador más valiente crearemos el guion de mi próximo video. ¡Participen y sorpréndanme con su creatividad!”, invita la estrella del cosplay Sweetie Fox.

El fondo de premios incluye un iPhone 17 Pro Max de 2 TB, unas RayBan Meta, una pulsera inteligente Whoop, una PS5, sets exclusivos de merchandising de Sweetie Fox y suscripciones anuales a servicios populares. El premio principal será elegido por el mismo ganador. Podrá escoger entre un viaje a la feria internacional más importante del sector en Berlín o la oportunidad de participar en la creación del guion para el próximo video oficial de Sweetie Fox.

El torneo se realiza en la plataforma Mostbet y está disponible para todos los usuarios registrados. La empresa señala que está orientado a mejorar la experiencia del usuario, ampliar el catálogo de juegos y mantener el interés del público por nuevos formatos.