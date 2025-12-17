Estados Unidos sanciona a 'El Marro', líder del Cártel de Santa Rosa de Lima

Washington.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este 17 de diciembre de 2025 sanciones contra José Antonio Yépez Ortiz, alias 'El Marro', líder del Cártel de Santa Rosa de Lima. De acuerdo con el gobierno estadounidense, esta organización criminal obtiene la mayor parte de sus ingresos ilícitos del robo de combustible o huachicol en el estado de Guanajuato.

La OFAC también destacó el conflicto violento entre el Cártel de Santa Rosa de Lima y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el control del mercado ilegal de hidrocarburos, una disputa que ha convertido a Guanajuato en uno de los estados más violentos de México.

Según el gobierno estadounidense, estas redes operan mediante sobornos a empleados de Pemex, tomas clandestinas en ductos, robo en refinerías, secuestro de pipas y amenazas a personal de la empresa estatal. Parte del crudo robado es introducido de contrabando a Estados Unidos, donde se comercializa de forma irregular antes de que las ganancias regresen a México.

Las autoridades estadounidenses informaron que el petróleo crudo robado es entregado a importadores en Estados Unidos que operan cerca de la frontera suroeste y que actúan como cómplices dentro de la industria del petróleo y el gas natural. Estos intermediarios colocan el crudo en los mercados energéticos estadounidenses y mundiales con precios significativamente por debajo de su valor real, lo que les permite obtener ganancias ilícitas millonarias que posteriormente son repatriadas a los cárteles en México.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro de EU, el Cártel de Santa Rosa de Lima ha protagonizado un violento conflicto con el Cártel Jalisco Nueva Generación por el control del mercado ilícito de hidrocarburos en Guanajuato, lo que ha contribuido a convertir a esa entidad en una de las más violentas del país.

De acuerdo con el comunicado el Cártel de Santa Rosa de Lima surgió alrededor de 2014 y tomó su nombre de la comunidad guanajuatense de origen de sus integrantes. En 2017 declaró la guerra al CJNG por el control del llamado 'Triángulo de las Bermudas', una zona estratégica con refinerías y ductos de Pemex.

En este conflicto contra el Cártel de Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Santa Rosa de Lima se alió con el Cártel del Golfo y el Cártel de Sinaloa, además de haber reclutado a exmilitares y paramilitares colombianos para operar en Guanajuato, informó el Departamento del Tesoro de EU.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la administración del presidente Donald Trump busca desmantelar financieramente a los cárteles mexicanos. Señaló que el objetivo es impedir que estas organizaciones utilicen el sistema financiero estadounidense para lavar dinero, sin importar el origen de sus recursos ilícitos.

¿Quién es 'El Marro'?

José Antonio Yépez Ortiz, alias 'El Marro', nació el 23 de julio de 1980 en San Antonio de Morales. Inició su carrera delictiva en 2010, involucrándose en el trasiego de drogas y robo de vehículos. Posteriormente, se convirtió en líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, organización criminal dedicada principalmente al robo de combustible, conocido como 'huachicol'. Bajo su liderazgo, el cártel se consolidó como uno de los principales generadores de violencia en Guanajuato, enfrentándose al Cártel Jalisco Nueva Generación por el control territorial.

El 2 de agosto de 2020, 'El Marro' fue capturado en un operativo conjunto entre fuerzas federales y estatales en la comunidad de Franco Tavera, Juventino Rosas. Tras su detención, fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social No. 1, conocido como 'El Altiplano'. En enero de 2022, fue condenado a 60 años de prisión por secuestro agravado.

