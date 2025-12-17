Pagos por deportación voluntaria: EU ofrece hasta mil dólares a quienes regresen a su país de origen

Washington, Estados Unidos.- El Gobierno de los Estados Unidos de América, ofrece apoyos hasta por 1000 dólares a personas que se deporten de forma voluntaria para el retorno a su país de origen, afirmó Roberto B. Domínguez subjefe interino en la sede central de la patrulla fronteriza.

En conferencia de prensa, el funcionario de los Estados Unidos señaló que se tienen este tipo de apoyos para promover que las personas que están ilegales en el país puedan entregarse voluntariamente, debido a los intensos operativos que se tienen en todos los estados para la detección de personas ilegales.

Roberto B. Domínguez, dijo que la instrucción es que más personas se deporten de forma voluntaria, ofreciendo compensaciones por hasta 1000 dólares para su regreso al país de origen.

Traslado de menores no acompañados

Aunque en este 2025 se ha tenido una baja en el traslado de menores hacia los Estados Unidos, el subjefe interino de la Patrulla Fronteriza dijo que México sigue siendo el país que más manda a menores no acompañados a cruzar la frontera de forma ilegal.

Actualmente, el 56 por ciento de los niños detenidos en la frontera son de origen mexicano, seguido de menores provenientes de El Salvador, seguido de infantes de Honduras, que concentra el 80 por ciento de los menores detenidos por cruzar de forma ilegal a los Estados Unidos.

Aseguran que México es el país que más manda menores

Publicidad falsa en redes sociales

Roberto B. Domínguez, advirtió que actualmente circula publicidad falsa en redes sociales, sobre el cruce sin documentos hacia los Estados Unidos, lo cual es completamente ilegal y puede tener sanciones económicas y penales.

Dijo que la frontera tiene la mejor seguridad de toda su historia, por lo que intentar cruzar de forma ilegal es imposible por toda la tecnología que se emplea.

250 mil niñas y niños no acompañados fueron arrestados por la patrulla fronteriza de los Estados Unidos por intentar cruzar la frontera de manera ilegal en este 2025, en estados como Texas, Arizona, California y Nuevo México que están siendo retornados a sus países

1 millón 500 mil niñas y niños fueron detenidos por el Gobierno de Estados Unidos que cruzaron la frontera en 2024.

#Mundo | Tras declaraciones de Donald Trump, Nicolás Maduro denuncia ante la ONU una "escalada de amenazas" de EU uD83CuDDFBuD83CuDDEAuD83DuDD34https://t.co/gv0K9XLkV4 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 17, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui