Sheinbaum envía mensaje a la ONU: Pide intervención ante acciones de EU contra Venezuela

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este miércoles 17 de diciembre, la mandataria mexicana hizo un llamado directo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que asuma un papel más activo frente a las acciones emprendidas por el gobierno de Estados Unidos (EU) contra Venezuela.

Ante medios de comunicación, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano expresó su preocupación por el rumbo que han tomado las medidas anunciadas por Washington y subrayó la importancia de privilegiar el diálogo internacional por encima de cualquier acción que pueda derivar en un conflicto armado que podría traer posibles consecuencias humanitarias.

Un llamado a Naciones Unidas a que asuma su papel, no se le ha visto, que asuma su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre, y que se busque siempre la solución pacífica de los conflictos, ese es nuestra posición", dijo la presidenta de México.

?? “Que en cualquier controversia internacional se utilice el diálogo y la paz, no a la intervención (…) un llamado a Naciones Unidas, que asuma su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre”: Sheinbaum sobre conflicto EU-Venezuela



Postura de México ante el conflicto internacional

Sheinbaum Pardo reiteró que la posición del Estado mexicano se mantiene firme en los principios de no intervención, respeto a la autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias, lineamientos que están respaldados tanto por la Constitución como por la política exterior histórica del país, señaló.

Asimismo, la mandataria puntualizó que, independientemente de las opiniones que existan sobre el Gobierno de Venezuela, México no respalda acciones unilaterales que puedan derivar en un mayor deterioro de la estabilidad regional. En ese contexto, insistió en que organismos multilaterales como la ONU deben fungir como mediadores para evitar escenarios de confrontación.

Contexto: Donald Trump se lanza contra Venezuela

El posicionamiento de Sheinbaum se dio luego de que el presidente de EU, Donald Trump, anunciara la designación del gobierno de Nicolás Maduro como Organización Terrorista Extranjera, además de ordenar un bloqueo total a los buques petroleros sancionados que ingresen o salgan de Venezuela.

De acuerdo con declaraciones del mandatario estadounidense, esta decisión responde, entre otros motivos, a presuntos actos de terrorismo, narcotráfico y trata de personas, así como al uso de recursos energéticos para financiar al régimen venezolano. Trump afirmó que su país busca recuperar activos que, aseguró, fueron obtenidos de manera ilegal.

Ante este escenario, la presidenta mexicana subrayó que cualquier controversia internacional debe resolverse mediante canales diplomáticos y no a través de acciones coercitivas.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'