Tras declaraciones de Donald Trump, Nicolás Maduro denuncia ante la ONU una "escalada de amenazas" de EU

Caracas, Venezuela. – Las tensiones entre el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, continúan, y así lo demuestra un reciente comunicado emitido por el gobierno del integrante del Partido Socialista Unido de Venezuela. En dicho documento se señala que Maduro denunció las acciones del mandatario estadounidense directamente ante el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres.

Durante la llamada se abordaron temas relacionados con las amenazas de las que ha sido objeto el país sudamericano y las graves consecuencias que estas han generado en la paz de sus ciudadanos. Asimismo, se mencionaron las declaraciones públicas que el republicano ha realizado en múltiples ocasiones. "Afirmó de manera inaceptable que el petróleo, las riquezas naturales y el territorio venezolano le pertenecían", indica el texto difundido por el gobierno venezolano.

En esta misma conversación, el canciller subrayó que dichas declaraciones deben ser rechazadas de manera categórica por el sistema de Naciones Unidas, al considerar que constituyen una amenaza directa a la soberanía, al derecho internacional y a la paz. Bajo este contexto, el presidente Maduro calificó estas acciones como parte de una "campaña de falsedades" y de "amenazas militares". Cabe destacar que recientemente Washington anunció un "bloqueo total" a buques "sancionados" que transporten petróleo con destino a Caracas.

Comunicado

Por su parte, el diplomático António Manuel de Oliveira se solidarizó con el pueblo venezolano y se comprometió a evitar, en todo momento, una confrontación entre los representantes de los países involucrados. De igual forma, señaló que un conflicto armado en la región carecería de justificación alguna y, por el contrario, traería graves consecuencias. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, el presidente Donald Trump no ha emitido una respuesta oficial.

Comunicado

"El secretario general informó que dará seguimiento a la situación y que acompañará su abordaje en el Consejo de Seguridad, promoviendo la desescalada y privilegiando siempre la diplomacia, el diálogo y la solución pacífica de las controversias", concluyó el comunicado, con la promesa del representante de la Organización de las Naciones Unidas de velar por la paz, la armonía y el entendimiento entre las naciones.

#Deportes | Paris Saint-Germain se corona en la Copa Intercontinental tras vencer en penales al Flamengo ?uD83DuDE4Chttps://t.co/ke7uyBGfAN — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 17, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui