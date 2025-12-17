Trump ordena "BLOQUEO TOTAL" a buques petroleros que entren o salgan de Venezuela

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer martes que ordenará un bloqueo de todos los "buques petroleros sancionados" que se dirijan a Venezuela, aumentando la presión sobre el mandatario venezolano Nicolás Maduro con una medida que parece diseñada para asfixiar aún más la economía del país sudamericano.

La escalada se produce después de que las fuerzas armadas de Estados Unidos tomaron un buque petrolero frente a la costa de Venezuela la semana pasada, una medida inusual que se dio en el contexto de un incremento en el contingente naval estadounidense en la región.

Buques petroleros que entran y salen de Venezuela

En una publicación en redes sociales el martes por la noche en la que anunció el bloqueo, Trump alegó que Venezuela estaba utilizando el petróleo para financiar el tráfico de drogas y otros delitos, y prometió escalar la presencia militar hasta que el país le devuelva a Estados Unidos petróleo, tierra y activos, aunque no estaba claro por qué Trump considera que Estados Unidos tenía un reclamo.

"Venezuela está completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica", publicó Trump en su red social. "Sólo aumentará de tamaño, y el impacto sobre ellos será algo que nunca han visto hasta que le devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, la tierra y otros activos que nos robaron previamente".

A partir de hoy el presidente Donald Trump ha ordenado un BLOQUEO COMPLETO de Venezuela, esta rodeada completamente por activos navales y aereos. No podra entrar ni salir NINGUN BUQUE PETROLERO ni a traer ni a llevarse petroleo, ni refinados, ni derivados. Se acabo el dinero que… pic.twitter.com/H9PIj9Gahd — Tony B (@CaptNemoII) December 17, 2025

El gobierno de Venezuela emitió el martes un comunicado en el que acusa a Trump de violar "el derecho internacional, el libre comercio y la libre navegabilidad" con "una amenaza temeraria y grave" contra el país sudamericano. "En sus redes sociales, asume que el petróleo, tierras y riquezas mineras de Venezuela son de su propiedad", señaló el comunicado en referencia a la publicación de Trump.

"Y en consecuencia, Venezuela debe entregarle todas sus riquezas de inmediato. El presidente de los Estados Unidos pretende imponer de manera absolutamente irracional un supuesto bloqueo militar naval a Venezuela con el objetivo de robarse las riquezas que pertenecen a nuestra patria".

De acuerdo con el comunicado, el gobierno de Maduro planea denunciar la situación ante Naciones Unidas. El incremento del contingente militar ha estado acompañado de una serie de ataques contra embarcaciones en aguas internacionales en el Caribe y el Pacífico. La campaña, que ha atraído un escrutinio de los legisladores estadounidenses de ambos partidos, ha cobrado la vida de por lo menos 95 personas en 25 ataques conocidos.

Donald Trump ordenó el bloqueo total y completo de todos los buques petroleros que entren y salgan de Venezuela; además, dijo que desde hoy ese país es considerado una organización terrorista extranjera. #EnPunto con @Enrique_Acevedo | #DecideInformado | Síguelo por… pic.twitter.com/r667yWIqyw — NMás (@nmas) December 17, 2025

Trump ha dicho desde hace varias semanas que Estados Unidos iniciará además una campaña de ataques en tierra. El gobierno de Trump ha descrito la campaña como un éxito, asegurando que ha impedido que algunas drogas lleguen a Estados Unidos, y ha rechazado las preocupaciones de que pone a prueba los límites legales de un conflicto armado.

La Casa Blanca ha dicho que el objetivo de la campaña es frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos. Pero la jefa de despacho de Trump, Susie Wiles, pareció confirmar en una entrevista con Vanity Fair publicada el martes que los ataques son parte de un plan para derrocar a Maduro.

Fuente: Tribuna del Yaqui