¿Fin de la 'guerra' entre EU y China? TikTok firma acuerdo con tres inversores para vender su negocio en Estados Unidos

Estados Unidos.- El tecnológico ByteDance firmó la venta de la plataforma de videos cortos TikTok en Estados Unidos; la operación la realiza con tres inversores estadounidenses, esto según un memorando del CEO que fue dado a conocer por Reuters este jueves 18 de diciembre de 2025.

Según la información revelada, el acuerdo se cerrará el próximo 22 de enero; esto pondría fin a la 'guerra' tecnológica entre Estados Unidos y China, recordando que el presidente Donald Trump estableció como requisito para que TikTok siguiera funcionando en territorio estadounidense que se transfirieran sus operaciones a una nueva sociedad con mayoría de accionistas de su país. Hay que recordar que también el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley que obligaba a ByteDance a vender TikTok o enfrentar una prohibición total. Fue el expresidente Joe Biden quien firmó esa legislación, estableciendo un plazo límite en enero de 2025.

Los inversores principales con los que ByteDance logró firmar son: Oracle, Silver Lake y MGX. Se sabe que el anuncio fue comunicado por el director ejecutivo Shou Zi Chew a los empleados mediante el memorando interno antes mencionado. De acuerdo con lo señalado, el acuerdo establece una estructura compleja de propiedad compartida que busca satisfacer las demandas de seguridad nacional sin eliminar completamente la participación china.

También se reveló que el nuevo TikTok operará con un consejo directivo de siete miembros, los cuales en su mayoría serán de Estados Unidos; la estructura estará sujeta a términos que "protegerán los datos de los estadounidenses y la seguridad nacional de Estados Unidos". En aspectos técnicos se reveló que los datos de los usuarios de EU serán almacenados en sistemas gestionados por Oracle, uno de los principales socios de la transacción.

Además, el algoritmo que utiliza la plataforma será reentrenado usando exclusivamente datos de usuarios de Estados Unidos para "garantizar que el feed de contenido esté libre de manipulación externa". Por otra parte, la empresa también tendrá responsabilidades directas sobre la moderación de contenido y las políticas aplicables dentro del país actualmente gobernado por Donald Trump.

TikTok de ByteDance firmó un acuerdo para vender su entidad de EE. UU. a una empresa conjunta controlada por inversores estadounidenses, según un memorando del CEO de TikTok visto por Reuters.



