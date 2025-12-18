Trump celebra por aranceles y deportaciones de migrantes; "hace 11 meses, EU era un desastre"

Washington.- Donald Trump ofreció un mensaje a la Nación este miércoles 17 de diciembre, en el que, entre otras cosas, presentó los logros de su administración. Desde los aranceles hasta las políticas para cerrar la frontera y deportar a personas migrantes, Trump señaló que su administración "heredó" una de las peores fronteras, así como leyes que favorecían a los más ricos.

Además, anticipó que en 2026, año de la revisión del T-MEC, así como del Mundial de la FIFA, la gente verá un país fortalecido, y los estadounidenses verán una caída en los precios, además de una baja en los costos de salud y una devolución de impuestos récord. Aunque se sugirió que Trump abordaría el bloqueo de Estados Unidos a Venezuela, no tocó el tema, esto pese a que se barajó la posibilidad de que le declarara la guerra a Nicolás Maduro.

"¡Lo mejor está por venir!", aseguró el presidente de EU a través de una publicación en su perfil de Truth Social. El mandatario se limitó a señalar que pronunciará un discurso ante la nación estadounidense en horario estelar, aunque no especificó el tema de su discurso. Finalmente, la novedad de todo su discurso fue un apoyo económico a militares estadounidenses, que consiste en un 'dividendo del guerrero' de mil 756 dólares, que se entregará antes de Navidad.

Aún no se cumple un año de la toma de protesta de Donald Trump como presidente de Estados Unidos; sin embargo, su rol en diferentes frentes es decisivo. Entre los frentes abiertos de EU destacan la próxima revisión del TMEC, con México y Canadá, los aranceles recíprocos, así como la negociación de paz en la guerra entre Rusia y Ucrania.

La designación de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas también ha sido uno de los temas principales en la agenda del mandatario. De acuerdo con Karoline Leavvit, portavoz de La Casa Blanca, el mensaje de Trump de hoy será un balance de su casi primer año de gestión.

Además, se prevé que dé a conocer los planes que tienen para los próximos tres años, entre los que destacará sus esfuerzos para reducir el costo de la vida ante las crecientes críticas entre sus propios seguidores, quienes le reprochan haberse centrado más en la política exterior que en los asuntos internos.

Por otra parte, en las últimas semanas, Estados Unidos ha cerrado el cerco alrededor de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Las acciones de EU en Venezuela han generado bastante expectativa. En ese contexto, el periodista ultraconservador Tucker Carlson afirmó que Trump anunciará la guerra con Venezuela, durante su discurso a la nación de esta noche.

Carlson citó a un miembro del Congreso, quien le habría informado sobre los planes del presidente. "Ayer se informó a los miembros del Congreso de que se avecina una guerra y que el presidente la anunciará en un discurso a la nación esta noche", dijo el periodista en el pódcast 'Judging Freedom', de tendencia conservadora.

