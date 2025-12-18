Trump no plantea abandonar el T-MEC, solo revisarlo y ajustarlo: Mark Carney, primer ministro de Canadá

Ottawa, Canadá.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha mencionado la posibilidad de que su país abandone el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), sino que ha centrado sus comentarios en una revisión y posibles ajustes al acuerdo comercial, aseguró el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

En una entrevista de fin de año con la radiotelevisión pública canadiense CBC, que será transmitida de manera íntegra el próximo domingo, Carney señaló que las conversaciones que ha sostenido con Trump "han girado sobre la revisión y los ajustes del T-MEC, no sobre que nadie lo abandone totalmente".

El primer ministro canadiense agregó que los diálogos que el mandatario estadounidense ha mantenido con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se han enfocado en la misma línea: renovar y actualizar el tratado comercial que integra a los tres países de América del Norte.

Acuerdo

Los tres líderes se reunieron el pasado 5 de diciembre en Washington D.C., con motivo del sorteo final del Mundial de Futbol 2026, que se celebrará el próximo verano en México, Estados Unidos y Canadá. Durante ese encuentro, explicó Carney, se abordó el futuro del acuerdo comercial regional.

De lo que hablamos, los dos presidentes y yo mismo, fue sobre el proceso de revisión, de renegociación del T-MEC. Hablamos de calendarios potenciales, aunque no llegamos a acuerdos sobre un calendario específico para eso", afirmó el primer ministro canadiense en un extracto de la entrevista difundido este jueves 18 de diciembre de 2025 por CBC.

De acuerdo con los términos del tratado, los tres países deberán indicar antes del 1 de julio de 2026 si desean extender el T-MEC por otros 16 años, revisarlo o abandonar el acuerdo, el cual ha sido objeto de críticas por parte de Trump, a pesar de que fue negociado durante su primera presidencia.

Por su parte, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, declaró el pasado 10 de diciembre que las tres opciones siguen sobre la mesa y que la relación comercial de Washington con Canadá es distinta a la que mantiene con México, razón por la cual se están llevando a cabo conversaciones por separado.

EU revisará el T-MEC, no lo abandonará, afirma primer ministro de Canadá

Fuente: Tribuna del Yaqui