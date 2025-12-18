VIDEO: Elefante ataca a turistas tras intentar tomarse una selfie con él; hay una persona muerta

India.- Un hombre perdió la vida tras acercarse demasiado a una manada de elefantes en el distrito de Ramgarh, India. El caso ha generado alerta sobre los riesgos de acercarse a animales salvajes, luego de que varias personas se acercaran para tomarse fotografías. El ataque de elefante en Jharkhand, ocurrido a unos 40 kilómetros de Ranchi, fue captado en video y muestra el riesgo de invadir el hábitat natural de estos animales.

Amit Kumar Rajwar, de 32 años, se encontraba en el área forestal de Sirka, Ramgarh, el martes 16 de diciembre de 2025, cuando se acercó a ocho elefantes para grabar un video y tomarse selfies. La manada reaccionó violentamente y lo atacó, golpeándolo repetidamente con la trompa. En las imágenes que circulan en redes sociales se observa cómo un elefante persigue a varias personas a través de un campo de hierba seca. Cinco personas lograron escapar, pero una no consiguió huir y fue alcanzada por el animal.

El elefante pisoteó a la víctima, la embistió con los colmillos y la levantó con la trompa. Aunque en un primer intento falló, volvió a hacerlo segundos después, para finalmente pasar nuevamente sobre el cuerpo. Amit falleció en el lugar. Testigos informaron que la acción provocó pánico, bloqueando la carretera Ramgarh–Kedla y obligando a conductores a abandonar sus vehículos para salvarse.

En otro video se aprecia que, tras alejarse el elefante, más personas llegaron al lugar, en su mayoría adultos y algunos menores de edad. El grupo rodeó el cuerpo de la víctima y posteriormente retiró el cuerpo del sitio. El caso ha generado alerta en India sobre el peligro de acercarse a animales salvajes sólo para obtener fotografías. Especialistas recuerdan que los elefantes pueden reaccionar de forma impredecible cuando se sienten invadidos o amenazados, especialmente en su entorno natural.

Equipos de respuesta rápida y guardabosques comenzaron a rastrear a la manada de elefantes en la zona para prevenir nuevos ataques. Las autoridades locales emitieron advertencias a residentes y turistas sobre acercarse a animales salvajes.

