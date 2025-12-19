Ciudad Obregón, Sonora.- A lo largo de 60 años, TRIBUNA ha sido testigo y narradora de algunos de los momentos más trascendentales de la iglesia católica. Desde la muerte de líderes espirituales que marcaron época hasta la llegada de nuevos pontífices que abrieron capítulos inéditos en el Vaticano, el diario ha documentado estos hechos a través de portadas históricas que hoy forman parte de la memoria colectiva.

Adiós a Juan Pablo II: El Papa de la paz

En abril de 2005, el mundo se detuvo con la muerte de Juan Pablo II, uno de los pontífices más influyentes del siglo XX. TRIBUNA dedicó su portada al líder religioso bajo el título 'Adiós a Karol', destacando su legado como un símbolo de paz, cercanía con los pueblos y firmeza moral. La cobertura incluyó imágenes de fieles, ceremonias multitudinarias y el impacto global de su fallecimiento.

60 años, 60 historias: TRIBUNA y los Papas: portadas que marcaron la historia de la Iglesia

Nuestro Papa camina a la eternidad

Dos décadas después, en 2025, TRIBUNA volvió a conmover a sus lectores con una edición especial titulada 'Nuestro Papa camina a la eternidad (1936-2025)'. La imagen de Francisco caminando en soledad, acompañada de un mensaje sobrio y respetuoso, reflejó el espíritu de despedida de un líder que marcó una era reciente de la Iglesia.

León XIV: Un nuevo capítulo para el Vaticano

La historia continuó con la elección de León XIV, el primer Papa originario de Estados Unidos. TRIBUNA destacó este hecho como un momento sin precedentes, subrayando su perfil: Robert Francis Prevost, misionero con fuerte vínculo con Perú y cercano al Papa Francisco. La portada simbolizó el inicio de una nueva etapa para la Iglesia en un contexto global complejo.

El papel de TRIBUNA como testigo del tiempo

Estas portadas no solo informan: cuentan la historia. Reflejan el impacto espiritual, social y político que cada pontificado ha tenido en el mundo y en México. A través de su lente editorial, TRIBUNA ha dejado constancia de los momentos que han definido el rumbo de la Iglesia y que seguirán siendo referencia para futuras generaciones.

60 años, 60 historias: TRIBUNA y los Papas: portadas que marcaron la historia de la Iglesia

Fuente: Tribuna del Yaqui