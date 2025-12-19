Abogados de García Luna apelan sentencia de 38 años de prisión por irregularidades en el caso

Colorado, Estados Unidos.- La defensa legal de Genaro García Luna ha presentado formalmente una solicitud de apelación contra la sentencia de 38 años de prisión impuesta al exsecretario de Seguridad Pública en Estados Unidos. Los abogados César de Castro y Valerie Gotlib entregaron un extenso expediente de más de cuatro mil páginas donde argumentan que el proceso judicial estuvo viciado desde su origen.

En el documento, la defensa sostiene que el juicio quedó "contaminado" de manera irreparable, por lo que solicitan que los resultados sean cancelados o que se inicie un nuevo proceso legal para garantizar la justicia hacia su cliente. Entre los puntos más destacados de la apelación, los litigantes denuncian que varios de los testigos principales cometieron perjurio al rendir declaraciones falsas bajo juramento.

La defensa solicitó cancelar el juicio de su cliente tras señalar irregularidades en el caso Créditos: Internet

Específicamente, señalan que los testimonios de Francisco Cañedo Zavaleta y Héctor Villarreal carecen de veracidad y tuvieron motivaciones políticas. Según los defensores, cuentan con pruebas para demostrar que García Luna se encontraba en un hospital el día de un supuesto encuentro con criminales, y aseguran que los datos cronológicos presentados por Villarreal sobre el tráfico de influencias son físicamente imposibles de haber ocurrido.

Asimismo, el equipo legal acusa a la Fiscalía estadounidense de haber ocultado evidencias que habrían sido favorables para el exfuncionario mexicano. Indican que no se tomaron en cuenta registros de agencias como la CIA y la DEA que demostraban una colaboración estrecha y una revisión de antecedentes constante, lo cual probaría que no existían alertas de seguridad sobre él en aquel entonces.

También reclaman que el juez Bryan Cogan impidió el contrainterrogatorio de personajes clave y permitió la exhibición de fotografías de propiedades de lujo sin que se demostrara que estas fueron adquiridas con dinero de procedencia ilícita. Asimismo consideran desproporcionada la pena y la multa de 2 millones de dólares, ya que el exfuncionario carece de recursos. También cuestionan la inclusión de supuestos sobornos a reos en la prisión de Brooklyn, sin prueba suficiente.

Finalmente, el proceso de apelación entra ahora en una etapa de revisión donde los fiscales de Estados Unidos deberán analizar cada uno de los puntos expuestos por la defensa para emitir una respuesta oficial ante la Corte.

Fuente: Tribuna del Yaqui