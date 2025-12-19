Cuba recibe 80 mil barriles de combustible de México en medio de apagones en el país

Ciudad de México.- México despachó 80 mil barriles de combustible a Cuba para ayudar en los prolongados cortes de electricidad que afectan a varias zonas de la isla. El envío se realizó con apoyo de Petróleos Mexicanos (Pemex) y contempla el traslado de hidrocarburos mediante dos buques, esto según datos del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, en Estados Unidos, a los que tuvo acceso la agencia EFE.

Las embarcaciones, identificadas como Ocean Mariner y Eugenia Gas, partieron del complejo industrial Pajaritos de Pemex, ubicado en el sur de México, con destino al puerto de Moa, en el oriente cubano. Está previsto que el combustible arribe a la isla en los próximos días.

Cuba depende en gran medida de la importación de combustible para el funcionamiento de su sistema eléctrico. En los últimos meses, el país ha registrado apagones frecuentes asociados a la escasez de suministro, fallas en centrales termoeléctricas y la reducción de envíos de crudo desde Venezuela.

La Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba señala que alrededor del 60 por ciento del combustible consumido en la isla es importado y que una parte significativa se destina a la generación de electricidad. La disminución del suministro energético ha derivado en cortes diarios de electricidad en varias provincias.

El envío de combustible desde México se da tras tener menor disponibilidad de hidrocarburos procedentes de Venezuela y por tensiones en el mercado energético. El cargamento es una parte del combustible requerido para el funcionamiento del sistema eléctrico cubano.

Fuente: Tribuna del Yaqui.