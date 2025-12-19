Sheinbaum abre diálogo con India, China y Corea del Sur para revisar ARANCELES y evitar inflación

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este viernes 19 de diciembre de 2025, la mandataria mexicana anunció la instalación de mesas de trabajo con India, China y Corea del Sur para revisar la aplicación de aranceles a productos provenientes de países con los que México no cuenta con tratados comerciales.

Ante medios de comunicación reunidos este viernes, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano señaló que la medida busca evitar afectaciones a la economía nacional, contener posibles incrementos de precios y proteger a los pequeños y medianos empresarios que dependen de insumos importados.

?? “No queremos ni provocar inflación, ni generar un problema de que ya no se vayan a producir algunos productos”: Sheinbaum asegura que México mantiene mesas de trabajo con India, China y Corea del Sur para analizar aranceles



uD83DuDCFA Sigue #LaMañaneraDelPueblo en @mileniotv pic.twitter.com/hKQQP6LAB4 — Milenio (@Milenio) December 19, 2025

Sheinbaum Pardo explicó que el objetivo central de estas futuras mesas de diálogo es analizar, de manera técnica y coordinada, las condiciones bajo las cuales se aplican los impuestos a las importaciones de dichos países. La intención, señaló, es prevenir escenarios que puedan traducirse en inflación o en una reducción de la producción nacional por falta de insumos.

Lo que no queremos es ni provocar inflación, o sea de que aumenten los precios producto de estos impuestos, ni tampoco generar un problema de que ya no se vayan a producir algunos productos en México porque traen insumos de estos países con los que no tenemos tratado", declaró la mandataria mexicana.

Asimismo, la presidenta de México subrayó que el planteamiento original sobre los aranceles fue ajustado tras un proceso de diálogo con representantes del sector empresarial, lo que permitió identificar riesgos para industrias que dependen de cadenas de suministro internacionales, especialmente las pequeñas y medianas empresas.

Coordinación con el Senado y dependencias federales

En esta intervención, la presidenta detalló que esta estrategia fue construida en conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Economía, y cuenta con el respaldo del Senado de la República. A partir de este trabajo interinstitucional, se definió un esquema que permita revisar caso por caso el impacto de los aranceles y, en su caso, realizar ajustes dentro del marco legal.

De acuerdo con Sheinbaum, Economía tiene facultades para flexibilizar la aplicación de estos impuestos, ya sea mediante reducciones, esquemas temporales o mecanismos especiales que eviten distorsiones en el mercado. Recalcó que todas las decisiones se tomarán con base en criterios técnicos y legales.

Fuente: Tribuna del Yaqui