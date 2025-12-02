Lula y Trump acuerdan reforzar cooperación contra el crimen organizado

Brasilia, Brasil.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, expresaron este martes 2 de diciembre su disposición a estrechar la colaboración bilateral en la lucha contra el crimen organizado, durante una conversación telefónica que se extendió por 40 minutos, según informó la presidencia brasileña.

En el diálogo, Lula subrayó la urgencia de fortalecer los mecanismos de cooperación para enfrentar a organizaciones delictivas con alcance internacional. Trump, por su parte, manifestó 'plena disposición a colaborar con Brasil' y respaldar las iniciativas conjuntas dirigidas a combatir estas redes criminales.

Operaciones de Brasil

El mandatario brasileño detalló algunas de las operaciones recientes que su gobierno ha puesto en marcha para 'asfixiar financieramente' a grupos criminales, incluidas investigaciones que revelan ramificaciones en el exterior. Entre ellas destacó los esfuerzos contra el Primeiro Comando da Capital (PCC), una de las organizaciones criminales más poderosas del país.

En agosto, la Policía Federal brasileña desarticuló un amplio esquema de lavado de dinero vinculado al PCC, que operaba dentro de la cadena productiva de combustibles y que habría movido cerca de 10 mil millones de dólares entre 2020 y 2024.

Según el comunicado oficial, ambos presidentes coincidieron en que la cooperación bilateral será determinante para frenar el avance del crimen organizado y sus operaciones transnacionales.

Lula y Trump refuerzan alianza para frenar el crimen organizado

Fuente: Tribuna del Yaqui