Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, advierte a Estados Unidos: "No nos podrán sacar jamás"

Ciudad de México.- El líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, aprovechó un evento en Caracas para asegurar que luchará por Venezuela y aumenta las tensiones con Donald Trump. Maduro baila la canción 'Not War, Yes Peace' y declara que nadie podrá sacarlos del poder.

El venezolano muestra poco interés en la presión que el Gobierno de Estados Unidos ejerce sobre su administración, justo en momentos cruciales en que Washington define sus próximos pasos para forzar una transición democrática en la nación sudamericana. Sus actos contrastan con la intensa actividad militar estadounidense en el Caribe.

Según medios internacionales, el presidente estadounidense, Donald Trump, transmitió un ultimátum a Nicolás Maduro, exigiéndole su salida inmediata del poder. El ultimátum advierte al mandatario venezolano que tiene "pocos días" para abandonar el país o enfrentará acciones más severas.

Esta advertencia coincide con el creciente despliegue militar estadounidense en la región del Caribe. Funcionarios de Washington revelaron que Estados Unidos ofreció garantías de salida segura, que incluyen asilo en un tercer país y protección legal para él y su esposa, Cilia Flores, a cambio de que permita una transición ordenada y pacífica.

El presidente Donald Trump confirmó que sostuvo una conversación telefónica con el líder venezolano. A bordo del 'Air Force One', Trump respondió afirmativamente a los reporteros que le preguntaron sobre la llamada. El mandatario añadió que la conversación "no salió ni bien, ni mal" y pidió a los medios que no interpretaran sus recientes advertencias sobre la posibilidad de una acción militar en Venezuela. Fuentes cercanas revelaron que la llamada se centró en los términos de una posible rendición, y Trump exigió a Maduro que saliera de Venezuela inmediatamente.

La relación entre Estados Unidos y Venezuela alcanza un punto de alta tensión, impulsada por las contundentes acciones de Washington. Las fuerzas militares estadounidenses mantienen una fuerte presencia en el Caribe, y existe la posibilidad de que ingresen a territorio venezolano.

Además, el espacio aéreo venezolano permanece cerrado y sobre el líder del régimen recae una recompensa de 50 millones de dólares. Maduro responde a este escenario de alta presión afirmando públicamente su permanencia en el poder y desafiando abiertamente a Washington.

